Поднять «Погоню»! 18.03.2021, 20:20

Боевое стихотворение белоруса.

Читатель телеграм-канала «Баста!» Василек прислал свое стихотворение «Погоня».

Единство в кулаке из сотни рук

Искрой летящей ярость поджигает.

Через костры по пояс долгих мук

Факелом гнева сердце разжигает.

Пронзает стрелы, да прибудет бой!

Во имя Бога, флаг поднять!

Копыта на дыбах, собачий вой

Пытается стороны зла смешать.

Вороны тешат крылья блеском,

Главарь пьет кровь из чаши тьмы.

Испуганным внезапным треском

На землю падают щиты!

Поднять погоню! Славься, слава!

Лошади мчитесь напролом!

Свергнём копытами их стаю!

Свергнём из трона вороньё!

Поднять защиту, мои братья!

Да будет этот бой великим!

Священник крестит от проклятья

Святой водой, Христом безликим.

Во имя божьего отца. Во имя сына.

Во имя свя́тости усопшего в бою

Святого духа, да прибудет сила.

Кулак единства приготовь броню!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.