Ученые создали первую полноценную модель человеческого эмбриона 18.03.2021, 22:10

Разработкой занимались ученые из США и Австралии.

Первые стадии человеческого развития сложно изучать из-за отсутствия доступа к эмбриону, а также правовых и этических ограничений. Однако теперь ученые разработали первую в истории модель человеческого эмбриона в чашке Петри.

Разработкой занимались ученые из США и Австралии, о чем сообщает журнал Nature.

В публикации приводятся результаты двух исследований, которые показали, что человеческие эмбриональные стволовые клетки можно побудить к самоорганизации в блюдце Петри таким образом, что они образуют структуры, похожие на человеческие эмбрионы.

На ранней стадии человеческий эмбрион образует структуру, которая называется бластоцистой. Ученым удалось создать бластоцистообразные структуры из клеток в чашке Петри, которые исследователи назвали бластоидами.

Это первая интегрированная модель человеческого эмбриона, созданная из всех типов клеток, образующих плод.

Исследования обнаружили, что человеческие бластоиды могут стать доступной альтернативой бластоцистам. Такая модель может поспособствовать развитию репродуктивных технологий, улучшить понимание раннего развития плода, а также предотвратить потерю беременности и дефект эмбриона.

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