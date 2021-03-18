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Bloomberg: США намерены заблокировать «Северный поток-2»

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  • 18.03.2021, 22:24
Bloomberg: США намерены заблокировать «Северный поток-2»

Вашингтон рассматривает дополнительные санкции.

Администрация Джо Байдена рассматривает возможность дополнительных санкций, чтобы заблокировать проект строительства трубопровода «Северный поток-2», пишет Bloomberg со ссылкой на трех осведомленных об этом источников. Эти санкции могут затронуть и оператора строительства трубопровода, Nord Stream 2 AG.

Под санкции может попасть и страховая компания, работающая с кораблями, задействованными в строительстве в Балтийском море, а также другие организации, сообщили собеседники агентства на условиях анонимности.

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