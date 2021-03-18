Слово правды от Байдена Игорь Яковенко

18.03.2021, 23:12

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Игорь Яковенко

Фото: RFE/RL

Шансов что-то реальное противопоставить Западу в ответ на слова Байдена у путинской России нет.

Отвечая на вопрос корреспондента ABC Джорджа Стефанопулоса: "Вы знаете Владимира Путина, вы думаете, он – убийца?", - президент США Байден ответил: "да, я так думаю". В отличие от Трампа, который на аналогичный вопрос стал юлить, мол, все мы убийцы, а Путина он уважает, Байден сказал правду, ответив, наконец, прямо и честно на вопрос "ху из мистер Путин?".

У этих слов Байдена есть мгновенные и долговременные последствия.

Из мгновенных – падение рубля и пароксизмы счастья в которых забилась кремлевская информационная и политическая обслуга. Оба эти последствия наступили стремительно и одновременно вместе с отзывом посла России в Вашингтоне в Москву для консультаций.

"Заявление Байдена – это просто триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя", - мгновенно поделился своим экспертным мнением секретарь генсовета партии "Единая Россия" и первый вице-спикер Совета Федерации Андей Турчак.

"Байден снова забыл принять таблетки, или перевозбудился", - так начала вечернюю программу "60 минут" от 17.03.2021 Ольга Скабеева. Ее напарник Евгений Попов решил процитировать Турчака про "тримф политического маразма" и "деменцию".

После чего все в студии сошлись на том, что это "красная черта" и стали думать, чем должна ответить Россия.

"Военный эксперт" Игорь Коротченко объяснил, что "месть это такое блюдо, которое надо подавать холодным" и предложил "увеличить число российских резидентур в США". Отвечая на вопрос о смысле этого мероприятия, "эксперт" Коротченко отрубил со всей солдатской прямотой: "чтобы мы их держали за вымя!". Возможно, "эксперт" Коротченко при ближайшем рассмотрении не смог обнаружить молочные железы у Соединенных Штатов, возможно, ему показался такой ответ недостаточно радикальным, но, поразмыслив, он потребовал, чтобы "Россия осуществляла совместное с Китаем ядерное планирование против США". На что ведущий Попов спросил: "Аляску не проще забрать?".

Необыкновенная легкость в мыслях, всегда присущая российским депутатам, после слов Байдена возросла необычайно. Их мысли мгновенно превратились в пушинки, а точнее, в мыльные пузыри, совершенно непроизвольно вылетающие из их ртов и столь же неожиданно исчезающие с тихим шелестом. Депутат Госдумы Журавлев начал с того, что сообщил всем гражданам США, что "если у вас дебил у власти, значит вы все дебилы". После чего поинтересовался у американского народа: "Вы что, придурки, правда, думаете, что с нами так можно и мы не ответим?". На что ехидный ведущий Попов тут же спросил: "Но как? Ракеты на Кубе?". На что депутат Журавлев мгновенно ответил: "Почему нет?".

Но самую высокую легкость мыслей продемонстрировал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он категорически отмел всякие мелочи, вроде экономических санкций против США. "Россия всегда отвечает по-крупному", - провозгласил депутат – антисемит Толстой. И уточнил: "Дважды они на нас поперли, и один раз мы закончили отвечать в Париже, другой раз – в Берлине".

Мечты о мировой ядерной войне, которая в трактовке Путина для россиян закончится почему-то попаданием в рай, а в больном воображении кремлевской обслуги завершится каким-то волшебным триумфом в Вашингтоне, уже довольно давно являются одним из центральных сюжетов российского государственного телевидения, но после слов Байдена это грезерство превратилось в болезненную манию.

"Это значит – война!" - радостно заорал Соловьев, начиная свой "Вечер" от 17.03.2021. И тут же угрожающе пообещал: "Нам предстоит ответить и ответить очень и очень жестко!".

К обсуждению подключился режиссер Карен Шахназаров и тут же изобразил сценарий антиутопии: "Что можно представить, если они в очередной раз выиграют холодную войну? Да здесь концлагеря будут! С овчарками!".

"Это значит, что они на нашей стране рисуют мишень!" - добавил жути Соловьев.

Светлана Журова, конькобежка и по совместительству депутат Госдумы сообщила, что слова Байдена, назвавшего Путина убийцей, являются "бездоказательными" и за это президенту США "полагается уголовное преследование". Нельзя исключить, что какой-нибудь Басманный суд заочно осудит Байдена по статье 128 УК РФ и даст президенту США "пятерочку", обвинив его в "клевете". Правда, при этом трудно будет избежать того что кто-нибудь из адвокатов возьмет на себя защиту Байдена и огласит весь список убийств к которым Путин имеет прямое отношение, включая убийства в Чечне, Грузии, Украине, Сирии, взрывы домов в России, убийства заложников в Норд-Осте и Беслане, убийства политических оппонентов в России и за рубежом, сбитый пассажирский Боинг и многое другое.

75 лет назад, 5 марта 1946 года прозвучала Фултонская речь Уинстона Черчилля, положившая начало Холодной войне. Черчилль говорил 15 минут, 48 секунд и его речь содержала развернутый анализ причин, по которым Советский Союз, вчерашний партнер по Антигитлеровской коалиции превратился в источник угрозы для свободного мира.

Байденовское "угу" в ответ на вопрос, считает ли он Путина убийцей, длилось секунду, но, вполне возможно, будет иметь похожие последствия.

Прямой аналогии с предыдущей Холодной войной, естественно, нет. Поскольку путинская Россия не может противопоставить Западу альтернативный проект будущего, завернутый в альтернативную идеологическую упаковку. Ничего этого ни сам Путин, ни его обслуга родить не в состоянии, хотя уже давно стараются и тужатся. Речь идет о начале своеобразной ценностной Холодной войны, в которой с одной стороны выступает Запад, у которого, несмотря на очередной (уже какой по счету в истории!) кризис идеологии и ценностей, эта идеология и эти ценности есть, а с другой стороны – путинская Россия, у которой нет ни того ни другого, зато есть мифология, ядром которой является победобесие и антизападничество.

Никаких шансов что-то реальное противопоставить Западу в ответ на слова Байдена у путинской России нет. Клеймо убийцы поставлено. Дипломатия с убийцей теперь стала проблемой для любой страны Запада. Единственный ответ – это удар по российской оппозиции. В социальных сетях уже пишут, что в Воронеже объявлен красный уровень опасности, а некоторые российские города планируют вступление в НАТО. Впрочем, шутить на темы происходящего в России хочется все меньше и меньше…

Игорь Яковенко, blogspot.com

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