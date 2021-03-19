«Заливали щебень эмульсией из обычного чайника» 6 19.03.2021, 8:49

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фото: ABW.BY

Откровенный рассказ о том, почему весной в Беларуси «исчезают» дороги.

"Весна! Водитель, негодуя, на СТО строит маршрут…" – примерно так можно охарактеризовать март, когда после в кои-то веки нормальной зимы дали о себе знать дороги. Прошлогодний ямочный ремонт бесследно исчез, новые ямы скрываются в лужах, даже знакомые маршруты превращаются в джимхану. Чем больше ошибок допущено – тем ближе момент ремонта подвески.

О том, почему так происходит, "Автобизнес" поговорил с бывшим дорожником - он несколько лет отработал мастером в одном из районов Минской области. Когда наконец-то "заживем"?

"Если дорожники не могут сделать нормально, то что говорить о ЖКХ?"

– Откуда взялись нынешние многочисленные ямы?

– Абсолютное большинство ям, появляющихся по весне, – это старые ямы, которые некачественно отремонтировали. Если бы все делалось изначально качественно, то сейчас такого бы не наблюдалось. По крайней мере не в таких в масштабах.

– Как вообще нужно делать "латки", чтобы их хватало не на один сезон?

– Все дорожные работы имеют определенные регламенты, и если их придерживаться, то все будет хорошо. Но теория и практика – это разные вещи. У нас район бедный, все делалось "как получится". Яма засыпалась щебнем, который пропитывался эмульсией. Такой ремонт делается легко и быстро, что как раз актуально для весеннего "ажиотажа", но и надолго его не хватает. Может даже на сезон не хватить, поэтому через какое-то время придется ремонт повторять.

Правда, и тут находится место для нарушения технологии. Не последнюю роль играет бедность организации, когда даже простейшее оборудование отсутствует. Лично видел, как щебень заливали эмульсией из обычного кухонного чайника. В этом нет ничего страшного, но чайник... Очень показательная ситуация.

Если делать ямочный ремонт нормально, то "латка” становится единым целым с асфальтом. Она ничем не будет отличаться от цельного участка. Однако если где-то допущена ошибка или сознательно было нарушение, то все. Например, плохо подготовили основание – и "латка" начинает "жить своей жизнью", которая не зависит от асфальта. Она разрушается от вибрации, от замерзшей воды, от прочих внешних факторов. Асфальт – очень специфическая вещь, которая не прощает ошибок.

Кроме того, в райцентрах в черте города нередко ямочными ремонтами занимается ЖКХ. Если уж дорожники нормально сделать не могут, что говорить о ЖКХ? Меня часто "подкалывали" знакомые, показывая видео, где рабочие с трактора бросают асфальт в огромную лужу. Это были работники ЖКХ, а мне было довольно обидно.

– Почему иногда на месте ям можно увидеть бугры из асфальта?

– Причины все те же – нарушение технологии укладки. Например, если яма глубиной три сантиметра, то асфальт в ней уплотнится совсем немного. Когда яма, условно, уже сантиметров восемь, то укладка асфальта должна производиться по слоям с уплотнением каждого из них. А на практике даже глубокая яма засыпается целиком. Трамбовок нет, максимум – ручной каток, да и тот применяется далеко не всегда. Вот и получается, что яму засыпали, ногой притоптали – ремонт окончен. А то, что остается бугор, – это как раз расчет на то, что его уплотнят и "закатают" машины. Откровенная халтура.

– Как принимается решение о том, будет происходить ямочный ремонт или дорога будет ремонтироваться полноценно?

– От районных организаций мало что зависит, все определяется "сверху". Что сказали, то и делали. Мы навскидку посчитали, что на выделенный бюджет с укладкой полностью нового покрытия можно сделать лишь 10 процентов нуждающихся в ремонте дорог. На остальные участки в таком случае ничего не останется от слова "совсем". Пока до них дойдет очередь, там вообще ничего не будет общего со словом "дорога". Поэтому, да, дешевые и быстрые способы ремонта, пусть и недолговечные, все же выручают.

С вышестоящими организациями лично я никогда не общался. Думаю, они все прекрасно знают и понимают. Мы каждый год проводили мониторинг дорог, отправляли статистику и доводили информацию "наверх". Статистика, к слову, отправлялась честная. Дороги ты не скроешь – это не цифра в отчете, их прекрасно видно, да и ситуация в стране всем известна. И это не означает, что ты плохой начальник. Дороги у всех плохие, а твоя задача просто выполнять те предписания, которые приходят сверху. Зато регулярно приукрашивались отчеты о ремонте. В документах будет написано, что ремонт выполнен в полном объеме и согласно всем технологиям, а на практике – сами понимаете.

– "Показушничество" процветает?

– Еще как. За время моей работы ямочный ремонт выполнялся по технологии в исключительных случаях. Один раз вообще дошло до абсурда. Поступило указание сделать как надо, но и его нашли способ обойти: яму заделали как есть, а уже поверх насыпали асфальт тонким слоем в форме прямоугольника, будто бы была вырезана карта и все работы выполнены правильно. Выглядело похоже, но…

– Везде так?

– Трудно сказать однозначно, но в районных населенных пунктах такое встречается. Другое дело Минск – это как отдельная страна. Там есть и оборудование, и материалы, и ресурсы, и контроль. Уверен, что в столице хватает и своих проблем, но сравнивать с каким-нибудь райцентром это просто нельзя. Иногда Минск привлекает к работам как раз "подчиненные" организации из регионов, когда что-то сделать не успевают. Буквальным образом людей собирают в автобусы, собирается техника – и все вместе едут в столицу. Такая работа велась за спасибо: приходилось придумывать, где достать топливо, как потом все это грамотно списать.

У дорожников также есть местное начальство в исполкомах. Отношения сложные. Было нормальной практикой срочно куда-то съездить и что-то сделать "красиво" перед проверкой. Во-первых, приходилось жертвовать основной работой, во-вторых, в спешке и картинки ради сделать нормальный ремонт нельзя. Технологии нарушаются, асфальт долго не служит.

"Каша из топора получается только в сказке"

– От водителей спасибо слышать приходилось?

– Редко, и скорее в каких-нибудь забытых всеми населенных пунктах, где о нормальной дороге люди мечтали годами. Чаще как раз приходилось сталкиваться с хамством. Остановится машина – такого наслушаешься, на день вперед хватит. Регулярно водители пытались "уволить", всякие угрозы слышать доводилось. В общем, пока человек просто едет – вроде бы приличный, а вот если остановился и начал что-то говорить, то вся "приличность" быстро заканчивается.

Люди не понимают, что один отдельный рабочий или бригада не могут сильно повлиять на качество работ. Каша из топора получается только в сказке. Нужно обращаться с требованием о ремонте в вышестоящие органы, причем как можно чаще. Ведь все это делается за счет налогоплательщиков.

Да и культура в целом оставляет желать лучшего. То пронесутся мимо рабочих в тридцати сантиметрах на огромной скорости, несмотря на соответствующие знаки о ремонте и ограничении скорости, то мусор куда-нибудь под елку выбросят. Это кажется, что возле дорог чисто. Стоит только метров пятьдесят куда-нибудь вглубь зайти, легко можно наткнуться на настоящие свалки. Честно говоря, с подобным отношением и поведением некоторые персонажи и таких дорог не заслуживают. Понятно, что перекрытие дороги – это неудобство, но как тогда их ремонтировать? В нормальных странах и организациях ремонт дорог ведется по ночам, чтобы не мешать трафику. Но это необходимо и специальное освещение, и еще различные мелочи – у нас такого просто нет. С обычным фонариком нормальный ремонт не получится.

Многие водители не понимают простейших вещей. Главная задача при проектировании и строительстве дорог – безопасность! Положение каждого знака и всего остального подчиняется строгим правилам, которые взяты не из головы, а являются результатом многолетнего мирового опыта.

Если стоит знак с ограничением скорости "40", значит, двигаясь с такой скоростью на исправном ТС и в адекватном состоянии, в случае непредвиденной ситуации вы успеете остановиться и не пострадать сами либо не покалечить других. У нас этого не понимают. Думают, что они профи за рулем, а потом попадают в аварии. Государство не сильно заботится о предотвращении ДТП, его интересуют только деньги за штрафы. Прозвучит грубо, но получается, что каждый штраф – это ценник за возможность нарушить ПДД, подвергнув тем самым свои и чужие жизнь или здоровье опасности.

– Так виден ли свет в конце перекрытых дорог?

– Это все похоже на замкнутый круг. Финансирование недостаточное, зарплаты небольшие. Люди знают, что на их места очередь из желающих поработать не стоит, а потому не сильно-то и стараются. А если и хотели бы постараться, то ресурсов не хватает, так как опять же финансирование недостаточное. Так и живем.

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