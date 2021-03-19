Ученые нашли загадочный «французский Стоунхендж» 19.03.2021, 8:54

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фото: inrap.fr

Раскопки продолжались три года.

Команда археологов Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) на территории коммуны Массонги открыла древнее поселение и огромный мегалитический комплекс эпохи среднего неолита.

Отчет о раскопках, которые длились три года, опубликован на официальном сайте Inrap.

Археологический памятник, который назвали Chemin des Bels, представляет собой поселение среднего неолита, часть которого - огромный мегалитический комплекс.

Исследователи предполагают, что его строительство имело несколько этапов и проводилось за точным планом. В его центре обнаружена крупная плита длиной 3,4 метра, шириной - 1,1 метра и толщиной ровно один метр. Вес этого камня - около пяти тонн. Обнаруженные вокруг него артефакты указывают, что это место, вероятно, было святилищем, а сам камень был вертикально установлен, как менгир.

Вокруг центрального камня в древности были воздвигнуты стелы высотой около метра каждая, археологи обнаружили восемь таких камней, которые образовывали большой круг. Изначально он состоял, как минимум, из 15 камней.

Подобие Стоунхенджа существовало несколько десятилетий, после чего комплекс был изменен - стелы были повалены на землю и закопаны, нетронутой осталась только центральная плита. На протяжении столетий святилище посещали люди, жившие на большем расстоянии от этого места, рядом не зафиксировано поселений того времени.

На позднем этапе использования святилища, рядом возникло поселение, которое составляет вторую часть памятника.

Некоторые мегалиты имеют гравировку, причем рисунки на них были нанесены в разное время. На самом раннем этапе камни были украшены символами, напоминающими большую латинскую букву U, позже на камнях появились многочисленные, переплетенные линии. Кроме этого, обнаружено большое количество четырехугольных, крестообразных и даже елочных узоров.

Согласно одной из версий, гравюры могут представлять собой древнейшие карты местности. Вероятно, древние люди изображали ландшафт своих сельскохозяйственных угодий. Об этом свидетельствует эксперимент, во время которого исследователи перенесли изображения с камней на бумагу, после чего поднялись на смотровую площадку, расположенную в нескольких сотнях метров от памятника. Вид с плато схематично напоминал рисунки, изображенные на камнях.

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