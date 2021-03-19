Белорусские флагманы с содроганием ждут девальвацию 19.03.2021, 10:24

У предприятий Беларуси — гигантское количество валютных долгов.

Каждый скачок курса «зайчика» затрудняет обслуживание займов белорусских госпредприятий. В конце января в Нацбанке сообщили, что проблемные долги крупнейших компаний в госсекторе оцениваются в 14% ВВП, сообщают banki24.by.

Если перевести данную величину в абсолютную, то исходя из размера ВВП за 2020 год выйдет более 20 млрд BYN. При этом на 1 января 2021-го все требования банков к экономике составили 67 млрд BYN, а к субъектам хозяйствования 51,1 млрд BYN.

Очевидно, что такая доля «непростых» кредитов и займов госсектора гораздо выше, чем это отражает доля необслуживаемых активов банков (4,8% к началу 2021 года). Особую обеспокоенность у предприятий и банков вызывает состояние валютных долгов.

Даже по официальным индикаторам (необслуживаемые активы), токсичность кредитов и займов предприятий существенно выше, чем в среднем по системе — 6,7% против 4,8%.

Доля «мусорных» долгов юридических лиц в валюте еще выше. Из-за перманентной девальвации и дефицита валютной выручки такие обязательства тяжелее всего обслуживать.

Есть альтернативные способы подсчета проблемных заимствований. Можно опираться на данные по крупным и средним организациям, которые дают статорганы. На 1 февраля 2021 года суммарная просрочка по долгам предприятий-флагманов составила 10,624 млрд BYN.

С начала года она выросла на 4% — более чем на 400 млн BYN в эквиваленте. Если отследить официальные курсы Нацбанка на 1 января и 1 февраля, видно, что белорусский рубль девальвировался к доллару на 1,7%.

Значит как минимум часть повышения задолженности обеспечили курсовые разницы по валютным обязательствам. Суммарные долги предприятий состоят из долгов по кредитам и займам, а также кредиторки.

К 1 февраля просрочка по кредитам и займам достигла 2,827 млрд BYN (+2% с начала года), по кредиторке — 7,796 млрд BYN (+4,8%). Основную часть проблемных кредитов и займов формируют организации Гомельской (996,9 млн BYN) и Минской (660,2 млн BYN) областей.

В разрезе видов деятельности главную ношу несут на себе предприятия промышленности (1,902 млрд BYN), сельского хозяйства (401,3 млн BYN) и строительства (242 млн BYN). «Мусорная» кредиторка состоит в основном из просрочки по промышленности (3,284 млрд BYN), сельскому хозяйству (2,478 млрд BYN), строительству (633,4 млн BYN) и торговле (683 млн BYN).

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