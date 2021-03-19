Близко к рекорду: в Польше коронавирусом за сутки заразилось более 27 тысяч человек 19.03.2021, 10:35

С субботы по всей стране вводится локдаун.

В Польше за последние сутки зафиксировано 27 278 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны, передает rmf24.pl.

Умерли 356 человек, заболевших Covid-19. 278 из них имели сопутствующие заболевания.

С субботы локдаун вводится по всей стране

В связи с более серьезная ситуацией, касающейся пандемии коронавируса, правительство Польши решило распространить на всю страну ограничения, которые были установлены для отдельных воеводств.

Как подчеркнул министр здравоохранения Адам Недельский, на британский вариант коронавируса приходится уже 52 процента инфекции в Польше. «Если оглянуться назад, то видно, что этот рост безумно динамичен», - отметил на вчерашней пресс-конференции министр здравоохранения Польши.

Глава ведомства признал, что единственный выход — охватить локдауном всю территорию Польши.

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