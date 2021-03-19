«Мне 30, и я думал, что выплюну легкие» 2 19.03.2021, 10:59

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Переболевшие «ковидом» белорусы рассказали о последствиях.

Пандемия коронавируса с нами уже больше года. На этой дистанции мы узнали о локдаунах, самоизоляции, коронакризисе и удаленке, и похоже, что список новых знаний на этом не заканчивается. Поначалу было принято считать, что молодые с «ковидом» справляются лучше, о «постковидном» синдроме и последствиях можно не волноваться, если тебе до 40. Дальнейшее изучение вируса и истории сегодняшних героев свидетельствуют: это не так, пишет onliner.by.

«Выгулять собаку было подвигом»

Игорь проходил несколько метров и чувствовал усталость, навык «подъем по лестнице» давался ему с трудом. Так себе картину для 30-летнего парня дополнял сильный кашель. Все это минчанину оставил после себя коронавирус.

Раньше физические нагрузки давались Игорю легко, но в конце ноября прошлого года парень заболел «ковидом». Потом положительный тест был и у его жены Анны. Работал на удаленке, жена в декрете, поэтому вероятно, что вирус проник в квартиру с гостями.

Прошло пару дней, и стало понятно, что это не безобидная простуда.

— Температура в течение дня была 37 с небольшим, к ночи — уже 38,7. Было хреново, но не такое состояние, чтобы лежать пластом днем. Мог работать, в общем. Когда пошел третий день болезни, температура все еще держалась. Состояние слабости говорило о том, что это не привычный грипп, прямо тяжело руками было двигать, — рассказывает Игорь.

Из поликлиники пришел врач, выписал больничный и отправил делать тест. Становилось хуже. С утра жить еще можно, но ночью была температура 38,5. Появились сильная головная боль и слабость. Больничный растянулся на три недели.

— Температура и после выздоровления возвращалась несколько раз. Ни спортом, ни чем-то еще заниматься было невозможно. Выгулять собаку было подвигом, потому что гулять было неприятно.

После болезни появился утренний кашель, сейчас он уже почти прошел.

— Лет семь я постоянно курил, сейчас уже больше семи лет не курю. Из-за «ковида» появился кашель курильщика по утрам, как будто выплевываешь легкие. Потом в течение дня вроде окей, но с утра ощущения так себе. Наверное, курильщики тоже поймут: когда болеешь и пытаешься закурить, в горле появляется неприятное ощущение. Я про это состояние давно забыл, потому что перестал курить, а теперь оно вернулось.

По поводу вкусовых историй. Игорю не показалось, что он полностью потерял обоняние и вкус — скорее они немного притупились.

— Запахи кофе и еды не изменились, но надо как будто бы больше вдохнуть, чтобы почувствовать их. Но, может, я просто раньше не рефлексировал на эту тему. В целом обоняние сохранилось, я не страдал по этому поводу.

Сейчас стало лучше, Игорь начал возвращаться к занятиям спортом и дольше гулять.

— Слабость сохранялась в течение месяцев двух, особенно это чувствовалось во время прогулки с собакой. У нас есть определенный маршрут с подъемами по лесенкам — в какой-то момент думаешь: «Неужели я такой старый?»

До сих пор последствия коронавируса в виде одышки и слабости чувствует и Анна.

— Когда заболела, было состояние перманентной усталости. Было очень тяжело все делать, периодически болела голова, я просыпалась сразу уставшей. В отличие от ситуации Игоря, пропадали запахи. Кофе был похож просто на какую-то пыль, это было отвратительно. Но постепенно обоняние и вкусовые ощущения вернулись в норму. А сильная одышка, если пройтись по лестнице или в гору, осталась, — говорит Анна.

Врач предупреждал, что такое может быть даже в течение нескольких месяцев после выздоровления.

— Самое ироничное, что в первую волну «ковида» мы особо не парились. Все еще думали, что это что-то типа гриппа. Ко второй волне подготовились, как будто к атомной войне: маски, пульсоксиметр, дозатор с антисептиком в общем с соседями коридоре. Закупились всем, как ответственные люди. Но заболели.

Игорь уточняет: от «ковида» осознанно хотели уберечься и во время первой волны. Старались быть дома, не ходить к друзьям на дни рождения. Но с «антиковидным» обмундированием были вопросы.

— В первую волну мы не закупали маски, потому что их просто не было. Сейчас зашел в аптеку — вот они, лежат спокойно. Тогда это была роскошь, мы отчаянно пытались искать какие-то варианты замены. Мне друг на 3D-принтере распечатал пару смешных масок.

«Это была одна из самых стрессовых ситуаций за всю жизнь»

Теперь все хорошо, но три месяца из жизни 20-летней Виктории были, как она их описывает, адскими. В ноябре 2020 года все начиналось, как казалось тогда, с обычной простуды.

Двух походов в студенческую поликлинику в Минске с многочасовым ожиданием в очередях показалось достаточно, чтобы закрыть больничный и долечиться дома. Но на выходных пропало обоняние.

Врачи сделали экспресс-тест, он ничего не показал, но затем ПЦР-тест не оставил сомнений: это «ковид».

— Началась сыпь по всему телу, с которой я боролась три месяца. К врачу смогла попасть только после самоизоляции, когда наконец можно было выйти из дома. Врачи определили, что сыпь не заразна, и отправили в кожно-венерологический диспансер, — рассказывает Виктория.

Там дерматолог сказал, что это не лишай, и выписал мазь от аллергии.

— После этой мази вроде бы были видны улучшения. Легкомысленно подумав, что этого хватит, после двух тюбиков я перестала покупать мазь. Через неделю высыпало еще хуже. Были не просто небольшие покраснения локально на коже, а все тело в ранах и шелушениях, здоровые участки нужно было еще поискать.

Виктория обратилась в частную клинику. Там это назвали розовым лишаем — не заразным заболеванием кожи, которое появляется из-за стресса в организме.

— Выписали гормональную мазь, из-за которой у меня впоследствии появились опрелости на руках и ногах, которые не давали возможности без слез принимать душ и спать: подушка, одеяло и простынь жгли кожу.

В конце января после несчетного количества тюбиков лекарств, таблеток и слез все прошло. Но уже в феврале появились «постковидные» проблемы с сердцем. Сейчас приходится пить тиотриазолин.

— У меня никогда не было проблем с кожей — ни на лице, ни на теле. В подростковом возрасте тоже все было хорошо. Но тогда три месяца пришлось жить в истериках и ненависти к своему телу. Хорошо, что мой парень поддерживал меня каждый день, что дало мне возможность справиться с этим. Это был ужасный стресс и психологическая травма, — подытоживает Виктория.

«Выпала почти треть волос»

Каждый день на работе Юлия делает чужие волосы красивее. Но девушка не могла представить, что после «ковида» ей придется спасать уже собственную прическу. Ей 25, и коронавирус настиг ее дважды: в июле 2020-го и в январе этого года.

Первыми симптомами были сумасшедшая усталость, сонливость, лень. Девушка списывала это на загруженность на работе. Потом был звонок от клиентки, которая накануне была на стрижке: у нее был положительный результат теста на «ковид».

— Естественно, я пошла сдавать тест. Оказалось, что и у меня «ковид». Кроме усталости и слабости, обнаружилась низкая температура. Других симптомов не было, всю болезнь я отсидела дома на самоизоляции, — рассказывает Юлия.

Прошло около двух месяцев, и снова появились причины для беспокойства: начали выпадать волосы, причем очень сильно, особенно при мытье головы.

— Я сдала анализ крови — было понижено железо. Потом узнала, что после «ковида» многие столкнулись с выпадением волос. Общаясь на работе с клиентами разного возраста, понимаю, что с этой проблемой столкнулась почти каждая вторая из переболевших женщин.

Юлия начала пить витамины для волос и втирала в кожу головы никотиновую кислоту. Волосы стали выпадать меньше через месяц приема витаминов, но полностью проблема не решилась.

— Окончательно выпадать волосы перестали только в январе, но они уже стали реже раза в три. От этого очень грустно, так как я никогда не страдала этим, у меня всегда были очень густые волосы.

В конце января Юлия заболела «ковидом» во второй раз.

— Я даже подумать не могла, что это снова он, так как из симптомов был сначала только стоматит. Потом появилась диарея. Обратилась к врачу, сдала тест, он оказался положительным. После второго перенесенного «ковида» последствий пока не обнаружила.

Слабость, усталость, одышка, розовый лишай, выпадение волос — это неполный список постковидных симптомов. Переболевшие коронавирусом также жалуются на искаженное восприятие запахов, ухудшение зрения, бессонницу, депрессию и другие осложнения.

Можно ли уберечься от этого, пока неизвестно. Даже с молодыми людьми последствия коронавируса остаются дольше, чем хотелось бы. Также выяснилось, что новые мутации вируса особенно заразны для молодых людей. Похоже, ученым еще понадобится время для более детального изучения «постковидных» осложнений и их опасности.

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