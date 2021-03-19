Названа цена, которую Россия заплатила за крымскую авантюру 4 19.03.2021, 11:02

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И она будет расти с каждым годом.

Экономист Сергей Алексашенко считает: если бы не аннексия Крыма, российский ВВП был бы примерно на 20% больше.

– Прошло семь лет со дня аннексии Крыма Россией, – пишет экономист на «Эхе Москвы». – А значит, пользуясь случаем, можно снова посчитать, во что обошлась РФ эта авантюра.

Начнем с прямых расходов: дотации бюджетам Крыма и Севастополя, дотации на выплату пенсий, расходы федерального бюджета и госкомпаний в рамках Федеральной целевой программы – в сумме эти позиции к концу 2020 года составили 2,1 триллиона рублей, что с использованием среднегодовых курсов рубля к доллару составляет 34,7 миллиардов долларов.

Поскольку Россия перешла на трехлетнее бюджетное планирование, то уже есть прикидки сколько будет потрачено за 2021-2022 гг. (цифры на 2023 год у меня вызвали сильное недоверие, поэтому решил их не брать) – еще без малого 660 миллиардов рублей.

На нижеприведенном графике ежегодные расходы показаны в виде столбиков, а накопленные с 2014 г. – в виде линии (для которой числовые показатели указаны на правой шкале).

Как скажут те, кому аннексия Крыма пришлась по душе, «подумаешь, что за цена – чуть больше 14 тысяч рублей (около 190 долларов по нынешнему курсу – С.) за семь лет с каждого гражданина страны?! Крым того стоит!» Но это еще не вся арифметика…

Аннексия Крыма привела к введению западных санкций, которые окончательно подорвали экономический рост в России. С 2014 г. среднегодовой темп роста российской экономики составил менее полупроцента в год, при том, что мировая экономика уверенно накручивала 3,5% ежегодно до начала пандемии.

Если предположить, что в 2014-2019 гг. российская экономика росла бы со скоростью мировой, а 2020-й год сложился бы таким как был (падение на ___%), то получается, что к семилетию аннексии Крыма российский ВВП был бы примерно на 20% больше.

«А что мне с этого ВВП?» — спросит тот, кому аннексия Крыма пришлась по душе, -« на масло его не намажешь?!»

На масло, конечно, ВВП не намажешь, но чуть больше половины ВВП составляют доходы населения, т.е. наши с вами зарплаты, пенсии, пособия и прочее. И, следовательно, наши с вами доходы сейчас были бы на 20% больше.

А еще не забудьте, что за эти семь лет реальные доходы населения России сократились на 8,5%, т.е. доходы экономики, благодаря мудрой политике российского руководства, перераспределились в пользу кубышки министра Силуанова и кошельков олигархов.

Таким образом, если бы не Крым, то мы могли бы получать текущих доходов процентов на 30 больше, чем получаем сегодня.

Если просуммировать годовые недополученные объемы ВВП (и, следовательно, наших доходов), то получится, что за эти семь лет мы недополучили примерно 85% ВВП 2020 года, т.е. деcять месяцев работы экономики и наши с вами доходы за десять месяцевоказались потерянными.

На нижеприведенном графике объем недополученного нами с вами дохода – это оранжевая часть графика.

Я не думаю, что эта арифметика изменит мнение многих россиян о том, нужно или не нужно было отбирать Крым у Украины. Но я и не ставил перед собой такой задачи. Моя цель состояла в том, чтобы показать цену, которую заплатили за крымскую авантюру.

И, кстати, эта цена будет расти с каждым последующим годом.

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