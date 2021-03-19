Ученые раскрыли причину загадочных ультрафиолетовых сияний на Юпитере 19.03.2021, 11:07

На Юпитере замечены загадочные сияния, которые происходят на двух полюсах планеты.

Ученым удалось раскрыть причину их появления благодаря прибору ультрафиолетового спектрографа NASA «Юнона», пишет lenta.ua.

Было зафиксировано рождение штормов на рассвете полярных сияний, что уникально для этого космического тела. Явление сопровождается временными проявлениями света на двух полюсах – происходит повышение яркости и увеличение аврорального овала. Исследование этого процесса затруднялось тем, что с Земли невозможно оценить ночную сторону полюсов. Установлено, что рассветные бури зарождаются на темной половине Юпитера и при его вращении перемещается на дневную. Там сияние становится ярче, выпуская в космос 100-1000 гигаватт ультрафиолетового света.

Как отмечают ученые, юпитерские рассветные штормы похожи на земные суббури. Последние возникают из-за кратковременных возмущений в магнитосфере, высвобождая энергию в ионосферу. Сходство является удивительным, поскольку магнитосферы двух планет имеют радикальные отличия. Открытие позволит специалистам изучить факторы, влияющие на появление полярного сияния на планетах внутри Солнечной системы и за ее пределами.

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