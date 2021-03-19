Гродненского музыканта Игоря Банцера осудили на полтора года «химии» 19.03.2021, 11:25

Игорь Банцер

Политзаключенного освободили в зале суда до начала исполнения приговора.

19 марта суд вынес приговор гродненскому музыканту Игорю Банцеру: полтора года «химии», сообщает tut.by.

Музыкант во время первого заседания по его делу, 3 марта, объявил о сухой голодовке, так как считает свое дело политически мотивированным. 19 марта он временно выйдет на свободу под подписку о невыезде.

41-летний Игорь Банцер — лидер стрит-панк-группы Mister X. Женат, у него трое детей. В этом году во время акций протеста он трижды отбывал административный арест за участие в митингах (в общей сложности 18 суток), а также был оштрафован.

Потом он был задержан по уголовному делу: 20 октября прошлого года дома у мужчины провели обыск. С того времени он находился в гродненском СИЗО.

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