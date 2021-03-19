Медики назвали лучшие продукты для улучшения пищеварения 19.03.2021, 11:42

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На процесс пищеварения влияет много факторов.

Правильное питание важно для общего состояния и нормального функционирования организма. Если человек будет неправильно питаться, то пища будет хуже перевариваться, а это чревато дискомфортом и ухудшением самочувствия, пишет lenta.ua.

На процесс пищеварения влияет много факторов, начиная от стресса и заканчивая скоростью еды. Однако все это можно улучшить и восстановитесь с помощью питания.

Йогурт

Йогурты содержат бифидобактерии, которые улучшают процесс пищеварения. Они попадают в желудок и помогают усваивать полезные вещества, которые попадают в организм. Кроме того, йогурт создает благоприятную кислотно-щелочную среду для переваривания пищи. Врачи рекомендуют выбирать натуральные йогурты без красителей и вкусовых добавок. Если вы не можете употреблять чистый продукт, то просто добавьте к нему натуральные фрукты.

Чернослив

Этот продукт известен как натуральное слабительное, поэтому его рекомендуют употреблять тем, кто страдает проблемами со стулом. У него нет побочных эффектов, если употреблять его в умеренных количествах. В черносливе также содержится много клетчатки, что делает его еще полезнее.

Овсяная крупа

Блюда из этой крупы идеально подходят для людей, у которых есть проблемы с органами ЖКТ. Во-первых, овсянка обволакивает желудок, тем самым выполняя защитную функцию. Особенно это актуально для людей с гастритом, панкреатитом или язвой желудка. Эта крупа также очень богата витамином Е, который считается природным сорбентом для организма и полезен при отравлениях и нарушении пищеварения.

Имбирь

Эта приправа славится своими антисептическими свойствами, поэтому чай из имбиря и лимона всегда используют при простудных заболеваниях - имбирь убивает бактерии, а лимон насыщает организм витамином С. Кроме того, в нем содержатся и другие полезные витамины, которые способствуют улучшению процесса пищеварения.

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