Белорусы Гамбурга пикетировали офис ключевого партнера «Гродно Азот» 19.03.2021, 11:48

Германские корпорации могут серьезно наказать завод за нарушение прав рабочих.

«Слышали ли вы про Европейские компании Ameropa AG и Helm AG?», — пишет Стачком ОАО «Гродно Азот».

Скорее всего нет, а именно эти компании являются ключевыми компаньонами ОАО «Гродно Азот». Суммарно, более 40% всех отгрузок нашего предприятия приходится на долю этих корпораций (33% - Ameropa AG и 10% - Helm AG).

Диаспоры белорусов за границей наладили связь с руководством крупнейших партнером «Гродно Азота». Состоялись телефонные разговоры, ведется деловая переписка с требованиями призвать руководство Азота устранить нарушения прав работников и если они не будут устранены, прекратить сотрудничество с ОАО «Гродно Азот». На кону практически половина всей продаваемой продукции завода.

Диаспора белорусов Гамбурга вчера провела пикет у немецкой корпорации Helm AG, чтобы «не дать ей закрыть глаза» на давление, которое руководство «Гродно Азота» оказывает на рабочих.

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