Хороший знак: В Беларусь вернулись аисты 4 19.03.2021, 12:07

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Фото: Павел Муга

С возвращением на родину аистов приходит настоящая весна.

На Брестчине замечены первые белые аисты. Об этом сообщает сайт организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

15 марта две пары белых аистов заметили перед Пружанами и еще одну ближе к Ружанам. 16 марта одного аиста наблюдали в гнезде в деревне Мальковичи Столинского района.

За белыми аистами прилетят и деревенские ласточки, во второй половине апреля должны прилететь кукушки. Остальных птиц – вестников весны ждем позже: в конце апреля вернутся ласточки-землянки и свиргули, в конце мая – щурки-пчелоедки.

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