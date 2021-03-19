Байден проигнорировал вопрос о возможных дебатах с Путиным 7 19.03.2021, 12:21

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Красноречивая реакция президента США.

Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос журналистов о том, согласится ли он провести дебаты с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает nv.ua.

Байден выступал в Белом доме по поводу ситуации с вакцинацией от коронавируса в США.

Сразу после окончания речи президент вышел из зала, проигнорировав вопросы о возможных дебатах с Путиным.

Tune in as President Biden delivers remarks on the state of vaccinations. https://t.co/nQeEKk8uk3 — The White House (@WhiteHouse) March 18, 2021

В частности, один из журналистов спрашивал, согласен ли он на предложенную встречу с Путиным.

В интервью телекомпании ABC 17 марта президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей.

Также 17 марта в США заявили, что ужесточают санкции против России за отравление оппозиционера Алексея Навального и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

После этого Россия вызвала в Москву своего посла в США Анатолия Антонова.

18 марта Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену переговоры «фактически в прямом эфире, на что в Белом доме ответили, что американский президент будет очень занят.

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