Северная Корея разорвала дипломатические отношения с Малайзией 2 19.03.2021, 12:38

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Причиной стало решение об экстрадиции в США гражданина КНДР.

Северная Корея разорвала дипломатические отношения с Малайзией из-за решения Верховного суда страны экстрадировать в США гражданина КНДР, которого подозревают в «отмывании денег».

Об этом говорится в заявлении МИД Северной Кореи.

Там такое решение назвали «нечестным поступком» и «неоправданно тяжелым преступлением» и считают, что это свидетельствует о «нескрываемом присоединения к враждебным маневрам против КНДР Соединенных Штатов».

«Министерство иностранных дел КНДР объявляет о полном разрыве дипломатических отношений с Малайзией, совершившей чрезвычайно большой враждебный акт против КНДР, подчиненный давлению США», — говорится в заявлении.

Северокорейского предпринимателя, проживающего в Малайзии, подозревают в поставках предметов роскоши из Сингапура в Пхеньян. Согласно решению Верховного суда Малайзии, его передадут США.

Как пишет Reuters, тесные отношения Куала-Лумпура с Северной Кореей очень ухудшились после того, как в феврале 2017 года в аэропорту столицы Малайзии убили родного брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Тогда Малайзия приостановила работу своего посольства в 2017 году после того, как обеспечила безопасное возвращение девяти граждан, находящихся в Пхеньяне, в обмен на выдачу тела брата Ким Чен Ына. С тех пор посольство так и не восстановило свою деятельность.

Северная Корея использовала Малайзию как центр для операций по экспорту вооружения и создания субъектов хозяйствования, чтобы направлять деньги властям Северной Кореи.

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