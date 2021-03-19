Странное черное пятно: у Лукашенко — новые проблемы со здоровьем? 51 19.03.2021, 12:44

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Журналисты обнаружили симптомы, которые не проходят уже месяц.

Черное пятно на большом пальце у Лукашенко держится уже почти месяц, сообщает «Еврорадио».

Впервые ее заметили 22 февраля в Сочи, где он был на переговорах с Путиным. После — на «Минской лыжне». Сегодня — в Гродно.

На публике Лукашенко часто прячет правую руку с поврежденным пальцем под пальто. Так было и сегодня.

«Что это?», — задается вопросом издание.

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