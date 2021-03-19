Под Москвой произошел мощный взрыв в жилом доме 19.03.2021, 13:09

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Фото: Дмитрий Голубович/ТАСС

Есть погибшие.

Взрыв прогремел в жилой девятиэтажке в Химках, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. В МЧС позднее подтвердили информацию о взрыве и разрушениях. В результате ЧП погиб мужчина и пострадала женщина, сообщает ТАСС.

«19 марта в 10:24 поступило сообщение о хлопке в городском округе Химки, улица Зеленая, дом 16. По прибытии первого подразделения в 10:35 было установлено, что произошел хлопок неизвестного происхождения. В результате произошло обрушение межкомнатных перегородок», - сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС Подмосковья. В ГУ МЧС добавили, что на место происшествия прибыли 57 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России - 43 человека и десять единиц техники.

По данным источника, горят пять квартир. «После взрыва произошло возгорание, горят пять квартир. Произошло обрушение межквартирных перегородок», - сказал источник. Как уточнили ТАСС очевидцы происшествия, разрушены несколько балконов на нескольких этажах, выбито много окон.

Позднне в МЧС РФ заявили, что пожар локализован на 12 кв. м. «В 11:03 пожар локализован на площади 12 кв. м. Огонь был на восьмом этаже на 2 кв. м, на девятомм этаже - на 10 кв. м», - сказали в ведомстве. Площадь обрушения между этажами составляет 25 кв. м. Отмечается, что дом был построен в 1983 году, он газифицирован.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главе городского округа Химки Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь жильцам дома, где произошел взрыв. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Воробьева. В пресс-службе администрации Химок в свою очередь сообщили ТАСС, что на месте находятся представители администрации. «У нас есть информация, что, по предварительной информации, произошел взрыв газа. Рухнули перекрытия на верхних этажах. На месте экстренные службы, заместитель главы, сейчас они все выясняют <...> Если будет необходимость кого-то временно размещать, то будем решать», - рассказали ТАСС в пресс-службе.

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