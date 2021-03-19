Блогер Андрей Паук потроллил неадекватного ябатьку-военкома из Гомеля 13 19.03.2021, 13:10

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Дистанционно «оно» не отправляется.

Блогер Андрей Паук позвонил активному гомельскому военкому Андрею Кривоносову с просьбой передать и ему заряд бодрости. Тот ответил, что дистанционно и незнакомым он не отправляется, сообщает tut.by.

— Послушайте, тезка, я, конечно, это все понимаю, но дистанционно это не отправляется. Я отправляю только тем людям, которых знаю, — заявил Андрей Кривоносов.

Познакомиться ради этого с Пауком он при этом отказался.

— Вы хотели интернет обособленный сделать в Беларуси, зачем? — спросил блогер у Кривоносова.

Но военком сообщил, что в рабочее время вопросы, которые не касаются его служебной компетенции, он обсуждать не будет. Зато может, например, ответить на вопросы по призыву в армию, военно-мобилизационной работе или воинскому учету.

— А вы действительно «ябатька»? — спросил военкома блогер.

Но и на этот вопрос Кривоносов отказался отвечать.

Напомним, перед тем как отправиться на ВНС, военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов поделился с журналистами своими идеями. Одна из них — сделать в Беларуси свой собственный интернет.

Выступить из-за временного лимита на собрании военкому так и не удалось. Тогда он попросил получить от Лукашенко «заряд энергии» и пожать ему руку.

Вернувшись в Гомель, Кривоносов незамедлительно передал «заряд энергии» военнослужащим.

Андрей Паук — блогер канала «Рудабельская показуха», жил в Октябрьском Гомельской области. После административного ареста в августе 2020-го уехал из страны. Сейчас живет в Литве.

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