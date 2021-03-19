Президентом Танзании впервые стала женщина 2 19.03.2021, 13:51

Самия Хасан Сулуху

До этого политик была премьером страны.

61-летняя Самия Хасан Сулуху стала первой женщиной на посту президента Танзании. 18 марта она принесла присягу в качестве главы государства, сообщает ABCNews. Она заняла эту должность после смерти пятого президента страны Джона Магуфули.

Церемония вступления в должность прошла в официальной резиденции президентов Танзании в Дар-эс-Саламе. Сулуху была вице-премьером страны и по Конституции именно она должна была занять главный пост государства после смерти президента до конца срока его полномочий. Магуфули был избран в 2015 году и переизбран в 2020-м. Срок его полномочий истекал в 2025 году.

Пятый президент Танзании Джон Магуфули умер 17 марта. Магуфули последний раз появлялся на публике 27 февраля. Пошли слухи, что президент заразился коронавирусом. Самия Хасан Сулуху заявила, что он умер от сердечного приступа в больнице.

Сулуху занялась политикой в 2000 году, занимала министерские должности при двух президентах. В 2015 году тогда еще кандидат в президенты Джон Магуфули назвал ее в качестве своего напарника на выборах.

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