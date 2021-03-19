Дипломаты США и КНР публично обменялись жесткими обвинениями 19.03.2021, 14:11

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Первая встреча между новой администрацией США и руководством Китая прошла в штате Аляска.

Первая встреча высокопоставленных представителей новой администрации США и руководства КНР, призванная заложить основу для новых отношений между двумя странами, началась с публичного обмена жесткими обвинениями.

На встрече в городе Анкоридж в штате Аляска вечером в четверг, 18 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в кибератаках, экономическом шантаже союзников Вашингтона, нарушениях прав человека в Гонконге и притеснении уйгуров и заявил, что «отношения США с КНР будут когда нужно конкурентными, когда возможно - основанными на сотрудничестве и когда необходимо - враждебными». Действия Пекина угрожают глобальной стабильности, резюмировал Блинкен, пишет сайт dw.com

Глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи ответил на это 15-минутной речью на китайском языке, в которой раскритиковал «слабеющую демократию» в США, притеснения меньшинств, а также американскую внешнюю и торговую политику. «Вы злоупотребляете так называемыми понятиями национальной безопасности, чтобы препятствовать нормальному торговому обмену и подстрекаете некоторые страны к нападению на Китай», - сказал он, напомнив также о полицейском насилии в США, расизме и движении в защиту прав афроамериканцев Black Lives Matter.

Часовая перепалка

Церемония обмена приветственными речами, длящаяся обычно лишь несколько минут, переросла в часовую перепалку. Делегации двух стран вступили в спор из-за того, когда именно журналистам следует покинуть зал. Представитель США обвинил Китай в нарушении протокола, согласно которому на вступительные речи было отведено лишь по две минуты.

По итогам встречи американская делегация сообщила, что первая сессия переговоров представителей США и КНР в Анкоридже была «предметной, серьезной и прямой», обе стороны смогли изложить свои интересы и приоритеты. «Мы воспользовались этой сессией, как и планировали, чтобы изложить наши интересы и приоритеты, и мы услышали то же самое от наших китайских коллег», - сказал один из членов делегации США агентству Reuters.

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