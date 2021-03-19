В субботу в Беларуси наступит астрономическая весна 1 19.03.2021, 14:11

Какой будет погода на выходных.

В субботу, 20 марта, день весеннего равноденствия. В полдень солнце преодолеет небесный экватор, перейдет в Северное полушарие, и наступит астрономическая весна. А в Беларуси, как и в большей части Европы, идет снег. Но уже через несколько дней придет долгожданное потепление, и температура воздуха начнет повышаться. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

20 марта, в субботу, хозяином погоды по-прежнему останется прохладный неустойчивый воздух. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −2…7 °C, при длительных прояснениях −8…10 °C, максимальная днем −1…+5 °C.

В воскресенье, 21 марта, в формирование погоды вмешается приближающийся с Северной Атлантики циклон, при этом Беларусь окажется на пути его атмосферных фронтов. Ночью местами по Витебской области, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −2…7 °C, максимальная днем −1…+5 °C.

22 марта, в понедельник, местами, а по юго-востоку страны на большей части территории ожидаются кратковременные осадки — в основном снег, мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0…-5 °C, максимальная днем −2…+4 °C.

С 23 марта, вторника, атмосферное давление начнет расти. Облаков и осадков с каждым днем станет меньше. Лишь в отдельных районах страны небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха минимальная ночью −3…8 °С, при прояснениях до -12 °С, максимальная днем −1…+5 °С.

А вот со среды, 24 марта, наметятся позитивные перемены, и постепенно температура воздуха будет повышаться.

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