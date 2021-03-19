«Месседж четкий, но Москве ответить нечем 19.03.2021, 14:25

Владислав Иноземцев

Эксперт объяснил, как читать «диалог» Байдена и Путина.

Реплика Владимира Путина с цитатой из детской дразнилки "кто так обзывается, тот так и называется" в ответ на слова президента США Джо Байдена о "Путине-убийце" показывает, что в Кремле на самом деле не знают, как вести себя дальше с США, считает доктор экономических наук Владислав Иноземцев.

Реплика Байдена, с которой началась заочная перепалка, прозвучала 17 марта в выдержках из интервью Джо Байдена журналисту телеканала ABC. Задавая президенту США вопрос о Путине в контексте доклада американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США, журналист спросил: "Итак, вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, он убийца?" "Ммм, хмм, да", – ответил Байден.

Путин на это отреагировал так: "Что касается заявления моего американского коллеги. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: "Будьте здоровы!" В детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется". Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества".

К заочной перепалке Путина и Байдена уже присоединились глава Чечни Рамзан Кадыров, представители правящей партии "Единая Россия" и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В то же время пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила 18 марта, что Байден не жалеет, что ответил на вопрос о Путине-убийце именно так, как он это сделал, и не сможет поговорить с Владимиром Путиным в прямом эфире в предложенный им день. "Президент не будет сдерживаться ни в словах, ни в действиях", – подчеркнула Джейн Псаки.

Владислав Иноземцев в разговоре с "Настоящим Временем" заявил, что считает, что слова Байдена означают, что отношения с Россией в США считают замороженными. Послание Байдена, по его словам, было "четкое": США сейчас видят в России "страну фактически неисправимую", в Путине – человека нерукопожатного.

"Пока мы действительно видим ситуацию, когда Байден говорит, но ничего не делает, но, безусловно, вчерашний демарш очень существенно поменяет, видимо, всю канву отношений России и США. Я думаю, что это, скажем так, очень четкие указания на то, что американцы видят в России страну фактически неисправимую, в Путине – человека нерукопожатного, – подчеркнул он. – И, собственно говоря, хоть там Байден и сказал, что в случае необходимости США будут с Кремлем иметь контакт и сотрудничать, но необходимость должна быть для этого, видимо, очень какая-то особенная".

"То есть речь идет, скорее всего, о том, что отношения – замороженные. Что никакого сближения с Россией ни при каких обстоятельствах первой Америка пытаться задавать не будет, и в данном случае теперь мяч на стороне Путина", – отмечает эксперт.

"И, что меня удивляет, помимо всего прочего: на протяжении последних нескольких месяцев Россия вообще ничего на такого рода демарши со стороны США не отвечает, в том числе на санкции. Мы видели вчера санкции очередные из-за отравления Навального, но опять-таки очень небольшие. Скорее всего, через там месяц-два последуют еще дополнительные санкции. Но реально на сегодняшний день, по-моему, Москва перешла к ситуации, когда ей ответить США абсолютно нечем, – замечает Иноземцев. – А месседж со стороны США был очень четкий: "Друзья, мы не понимаем, о чем с вами говорить, мы не понимаем, как с вами говорить, и, собственно говоря, предметов особенных у нас для бесед и взаимодействий нет".

"То есть было сказано, в классической американской формулировке, что с Россией нужно сотрудничать. Но это значит, что сотрудничать – если вдруг появится в мире проблема, которую без России не решить. А я не могу назвать таких проблем, которые без России решить невозможно и которые требуют незамедлительного какого-то вмешательства или решения", – подчеркивает эксперт.

"И, конечно, с точки зрения риторики выступление Байдена и выступление Путина – это, конечно, скажем так, очень разные выступления. С одной стороны это выступление государственного деятеля в виде американского президента, с другой, – в общем-то, непонятно как попавшего на это место человека в лице Путина, – также замечает Иноземцев. – Потому что все-таки да, можно сколько угодно говорить относительно того, что заявление Байдена недипломатично, и оно действительно недипломатично. Но с другой стороны, конечно, такой ответ – это, в общем-то, абсолютно не соответствует уровню руководителя".

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