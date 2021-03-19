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В Беларуси все-таки введут сбор за выезд за границу на машине

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  • 19.03.2021, 14:46
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В Беларуси все-таки введут сбор за выезд за границу на машине

Первой подготовилась Витебская область.

В Беларуси все-таки введут денежный сбор за выезд за границу на машине, передает БелТА.

Об этом сообщил председатель Витебского областного «совета депутатов» Владимир Терентьев.

— Все аспекты введения обязательного платежа отработаны, остаются лишь технические вопросы, находящиеся в компетенции органов пограничной службы. Как только они будут решены, вопрос планируется вынести на сессию областного Совета депутатов.

С 1 января этого года в силу вступил обновленный налоговый кодекс, который позволяет областным Советам депутатов вводить на своей территории местные сборы за выезд за границу на автомобиле с 1 января 2021 года и до 1 января 2023-го.

Ранее Ирина Довгало, член постоянной комиссии по законодательству «палаты представителей» говорила, что если местный «совет депутатов» принял решение о введение сбора, то оно вступает в силу и может действовать только с 1 января следующего года после принятия решения.

Уплачивать сбор будут водители автомобилей, принадлежащих организациям или физлицам (в том числе зарегистрированным в качестве ИП), максимальная масса которых не превышает 5 т. Сбор уплачивается в белорусских рублях до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска исходя из размера базовой величины, действующей на дату уплаты сбора.

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