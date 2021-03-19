Вирусологи выявили «неуловимый штамм» коронавируса 19.03.2021, 14:49

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Этот вариант коронавируса обнаружили во Франции.

Вариант коронавируса, который может полностью избежать используемых сейчас тестов, был обнаружен во Франции, передает The Daily Mail (перевод - healthinfo.ua).

Восемь случаев заражения "бретонским вариантом" были выявлены в больнице Ланьона (Бретань). Министерство здравоохранения Франции сообщило, что, несмотря на заражение вирусом, результаты ПЦР-теста пациентов были отрицательными. Вирус показало только геномное секвенирование образцов. Считается, что это первый раз, когда какой-либо вариант обошел стандартные тесты ПЦР, которые имеют решающее значение, с точки зрения отслеживания пандемии.

Ученые из Института Пастера, открывшие бретонский вариант, заявили, что новая версия вируса, похоже, не имеет повышенную смертоносность или вирулентность. В нем есть девять мутаций в спайковом белке, а также мутации в других зонах. Эксперты проведут дальнейшие исследования, чтобы выяснить, какое влияние этот вариант окажет на эффективность вакцин. Между тем, все крупные производители вакцин уверены, что их препараты по-прежнему будут высокоэффективными, несмотря на появление новых штаммов.

А исследователи из Оксфордского университета заявили: маловероятно, что единственный штамм значительно ослабит вакцины в следующем году. Более реально, если серия эволюционных изменений, происходящих в течение многих лет, в конечном итоге снизит эффективность текущих вакцин. Но вакцины можно модифицировать за нескольких недель. Кстати, регулирующие органы Великобритании, США и ЕС приняли законы, которые позволяют получать одобрение на новые бустерные вакцины максимально быстро.

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