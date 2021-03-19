План Путина провалился: Байден еще раз поставил Кремль на место 10 Вера Перовская, newssky.com.ua

19.03.2021, 15:26

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Какой еще может быть диалог между президентом США и праивтелем страны четвертого мира?

17 апреля 1863 года, в день своего рождения, Александр II запретил наказывать провинившихся крестьян шпицрутенами, плетьми, кошками, прогонять сквозь строй и накладывать клейма. С этого момента разрешалась исключительно порка розгами и только лиц мужского пола, однако на деле крестьянок продолжали пороть. 11 августа 1904 года розги были окончательно отменены, но многие крестьяне, как мужчины, так и женщины, этой отмены не почувствовали — их продолжали сечь, причем даже при советской власти.

Прошло целое столетие, а в России до сих пор используют розги, в частности, на политической арене. Правда, не в буквальном (хотя, кто знает…), а в переносном смысле.

Из недавних примеров — февральский визит в Москву Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Дипломат привез голубя мира, которому господин Лавров отрубил голову и запек в печи. «Катастрофа и унижение» — так в Европейском союзе прокомментировали попытку Жозепа Борреля наладить диалог с Россией.

И вот, новый поворот. Вечером в четверг, 18 марта, Владимир Путин, перевозбудившись на митинге в честь 7-й годовщины аннексии Крыма, предложил президенту США Джо Байдену дискуссию онлайн в прямом эфире. «Чтобы нам не пикироваться заочно, мы должны продолжать отношения. Я сейчас подумал вот о чем: прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, онлайн», — сказал он. Владимир Владимирович заявил, что готов поговорить 19 или 21 марта, так как на выходных едет во дворец (зачеркнуто) в тайгу.

Заявление Путина прозвучало в ответ на сразу два политических события. Во вторник, 16 марта, американские спецслужбы опубликовали доклад, в котором обвинили Россию во вмешательстве в выборы президента США — 2020. «Мы считаем, что президент Путин и российское государство утвердили и провели кампанию по влиянию на выборы 2020 года. Целью этой кампании была дискредитация президента Байдена и Демократической партии, поддержка бывшего президента Трампа, подрыв общественного доверия к выборному процессу и обострение социально-политического раскола в США», — сказано в докладе.Авторы документа уверены, что Путин и другие российские высокопоставленные чиновники «были в курсе и, возможно, координировали» вмешательство во внутренние дела США.

В кампании участвовали «российские манипуляторы», российские государственные медиа, «тролли» и украинцы, связанные с российской разведкой. С 2014 года они активно продвигали нарратив о якобы коррупционных связях Джо Байдена, его семьи и других американских чиновников с Украиной. «Мы считаем, что цель этих действий не ограничивалась президентскими выборами и включала в себя снижение поддержки Украины администрацией Дональда Трампа. По мере приближения выборов Москва все больше внимания уделяла подрыву позиций кандидата, которого она считала вредным для своих глобальных интересов. У нас нет свидетельств утверждать, что правительство Украины было как-то вовлечено в эти действия», — отмечено в докладе.

Не успела Россия переварить доклад, как стало известно, что президент США Джо Байден дал большое интервью американскому телеканалу ABCNews. Его покажут в скором времени, однако некоторые отрывки уже разошлись по интернету. В частности, когда зашла речь о России, журналист спросил американского президента, считает ли тот Путина убийцей, на что получил утвердительный ответ.

Новость о том, что «Путин — убийца», ни для кого не новость. Владимир Владимирович стал убийцей, не став еще и президентом России. Книга «ФСБ взрывает Россию», в которой рассказывается, что за взрывами жилых домов в РФ осенью 1999 года стоит Владимир Путин (тогда погибло 307 человек, 1700 — получили ранения), стоила подполковнику советской и российской госбезопасности, сотруднику КГБ — ФСБ Александру Литвиненко жизни. Да и вышел Путин, собственно, из петербургского криминального мира 90-х, для которого обеспечивал чиновничью крышу. Но раньше как-то никто из мировых лидеров не говорил об этом вслух. Первой ласточкой стал президент США, а уже 18 марта в Еврокомиссии заявили, что как президент страны Путин несет ответственность за политику и действия российских властей.

«К сожалению, есть длинный список успешных и неудачных покушений, совершенных против критиков и независимых лиц в России, включая политиков и журналистов. Многие из этих дел не были расследованы, остаются нерешенными, а виновники не привлечены к ответственности», — сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Набила Массрали, отвечая на вопросы журналистов. «Российские власти также осуществили незаконные действия в Украине и сыграли четкую роль в других конфликтах в соседних странах с ЕС и за их пределами. Как президент Российской Федерации Владимир Путин в конечном итоге несет ответственность за политику и действия российских властей», — добавила она.

На кремлевских болотах поднялся вой. «Наверное, он забыл выпить таблеточки», «президент Байден — это не президент, а диагноз», «у Америки вызывает колоссальное раздражение наш успех в создании лучшей в мире вакцины, наша независимая политика, Крым» и так далее. Поступили предложения «увеличить численность резидентур в США, чтобы держать их за вымя», «забрать Аляску» и повторить, ведь «мы один раз закончили в Париже, второй — в Берлине».

Когда говорящие головы высказали все, что у Путина было на уме, из бункера появился сам Владимир Владимирович — «в белом пальто». Он пожелал президенту США здоровья (намекая, что нарратив о якобы проблемах со здоровьем 78-летнего Джо Байдена продвигала именно Россия), и заявил, что «кто как обзывается, тот так и называется».

Несколькими часами позже, когда Путина подняли на смех из-за того, что он ответил на серьезные обвинения американской разведки и президента США в духе «сам дурак», появилось сообщение, что Владимир Владимирович вызывает Джо Байдена на сеанс публичной порки (зачеркнуто) на дуэль (зачеркнуто) на диалог онлайн в прямом эфире.

Но не успела роспропаганда обсудить сие событие, как из Вашингтона поступил ответ. «Президент уже беседовал с президентом Путиным, хотя есть еще много мировых лидеров, с которыми он пока не общался. И мы общались с российскими лидерами, членами правительства на всех уровнях, но мне нечего сказать о будущих встречах. Президент будет в Джорджии завтра и очень занят», — отвергла предложение Путина пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. Она также заявила, что президент Джо Байден не жалеет о своих жестких высказываниях о Владимире Путине, отметив, что «президент дал прямой ответ на прямой вопрос».

И то верно. Какой может быть диалог онлайн в прямом эфире между президентом США Джо Байденом и президентом страны четвертого мира Владимиром Путиным…

Вера Перовская, newssky.com.ua

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