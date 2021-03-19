Пашинян сохранит пост премьер-министра Армении до досрочных парламентских выборов
- 19.03.2021, 15:45
Накануне было объявлено, что 20 июня пройдут внеочередные выборы в национальный парламент страны.
Никол Пашинян сохранит пост премьер-министра Армении до проведения внеочередных парламентских выборов в стране. Об этом сообщил вице-спикер парламента Армении Ален Симонян, пишет nv.ua.
«Другой сценарий не обсуждался. Пашинян будет временно исполняющим обязанности», — отметил он.
Накануне Пашинян объявил о проведении 20 июня внеочередных выборов в национальный парламент.