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Пашинян сохранит пост премьер-министра Армении до досрочных парламентских выборов

  • 19.03.2021, 15:45
Пашинян сохранит пост премьер-министра Армении до досрочных парламентских выборов
Никол Пашинян

Накануне было объявлено, что 20 июня пройдут внеочередные выборы в национальный парламент страны.

Никол Пашинян сохранит пост премьер-министра Армении до проведения внеочередных парламентских выборов в стране. Об этом сообщил вице-спикер парламента Армении Ален Симонян, пишет nv.ua.

«Другой сценарий не обсуждался. Пашинян будет временно исполняющим обязанности», — отметил он.

Накануне Пашинян объявил о проведении 20 июня внеочередных выборов в национальный парламент.

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