Киберспециалисты СБУ ликвидировала ботоферму, которая финансировалась из РФ 4 19.03.2021, 16:14

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Организаторы разоблаченной ботофермы создали более 5000 фейковых аккаунтов.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли работу финансируемой из РФ ботофермы, которая распространяла фейки об Украине. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба СБУ, пишет «Гордон».

Оперативники спецслужбы установили, что исполнители разместили оборудование в арендованной квартире в Киеве. Специализированные аппаратно-программные комплексы использовались для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения ложной информации среди населения. В общей сложности зафиксировано более 5000 таких аккаунтов.

"Исполнители действовали в интересах третьих лиц, поддерживавших гибридную войну против Украины. По замыслу заказчиков, искаженная информация должна была влиять на сознание людей для распространения негативных настроений в обществе и дискредитировать украинскую власть внутри страны и за ее пределами", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, для организации противоправной деятельности злоумышленники использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи.

Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование и более 3000 сим-карт.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

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