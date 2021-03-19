Гибралтар первым в мире вакцинировал все взрослое население от коронавируса 19.03.2021, 16:54

Сейчас в Гибралтаре имеет 26 «активных случаев» коронавируса.

Гибралтар, британская заморская территория, первым в мире вакцинировал все свое взрослое население от коронавируса. Об этом во время выступления в Палате общин объявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Evening Standard.

"Я рад сообщить палате, что вчера Гибралтар стал первой страной в мире, которая завершила свою программу вакцинации взрослых", - сказал британский министр.

Он добавил, что программа вакцинации оказалась успешной "благодаря командному духу всей британской семьи наций".

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Гибралтаре, население которого составляет около 34 тысяч человек, с начала пандемии зарегистрировано 4263 подтвержденных случая коронавируса. 94 гибралтарца умерли от вируса.

Сейчас в Гибралтаре имеет 26 "активных случаев" коронавируса, включая 10 завезенных.

Гибралтар - британская заморская территория, расположенная на юге Пиренейского полуострова.

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