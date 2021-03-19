Как жители Барановичей ставят на место ЖКХ 19.03.2021, 18:10

Фото: Иван РИМША

История одного района.

В Intex-press обратилась Ирина – жительница одного из домов на улице Репина, которая пожаловалась на неубранную территорию около мусорных контейнеров. Горожанка звонила в ЖКХ и в службу 115, но видимых результатов пока нет.

Ирина говорит, что проблема с мусором вокруг контейнеров на улице Репина наблюдается очень часто.

– Я понимаю, что, возможно, ветер разносит мусор или сами рабочие неаккуратно выгружают контейнеры. Но кто-то же должен этот мусор убирать, – рассказывает горожанка.

Фото: Иван РИМША

По словам Ирины, на площадке находится восемь обычных контейнеров и один большой – для сбора крупногабаритных отходов. Территория вокруг контейнеров находится в «захламленном состоянии уже около двух недель, с тех пор, как сошел снег».

– Я звонила в службу санитарной очистки ЖКХ и в службу 115, чтобы уточнить, кто за это отвечает. Мне ответили, что за территорию на самой площадке, где стоят контейнеры, и территорию вокруг нее, ответственно ЖКХ, – говорит Ирина. – В последний раз я звонила во вторник, 16 марта. Сегодня уже пятница, но все осталось почти без изменений. Я понимаю, что за этим участком закреплен специалист и он должен это видеть. Ладно, один-два дня мусор лежит, но две недели?

В службе саночистки и уборки КУМОП ЖКХ «Барановичское городское ЖКХ», куда обратилась редакция, сообщили, что мастер производит уборку на этой площадке ежедневно, а затем посоветовали обратиться непосредственно к начальнику.

Начальник службы санитарной очистки города Барановичи Игорь Симакович, с которым редакция связались после 12 часов, сообщил, что контейнерная площадка на улице Репина уже убрана.

Фото: Иван РИМША

Фото: Иван РИМША

Фото: Иван РИМША

Фото: Иван РИМША

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