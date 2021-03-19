«Хаббл» показал смену времен года на Сатурне 19.03.2021, 19:09

1,216

Фото: NASA

Серия снимков планеты была сделана в 2018, 2019 и 2020 годах.

Астрономы получили снимки телескопа «Хаббл», которые позволили им проследить за изменениями в турбулентной атмосфере Сатурна со сменой лета на осень в северном полушарии гигантской планеты. Как сообщает NASA, снимки Сатурна были сделаны телескопом в 2018, 2019 и 2020 годах.

Ученые отмечают, что им удалось заметить небольшие изменения в цвете планеты, которые, вероятно, вызваны сменой силы ветров и высоты облаков. По словам руководителя группы ученых Эми Саймон, полярные и экваториальные регионы меняются по мере перехода лета в осень, но исследователи также заметили и гораздо более быстрые краткосрочные изменения атмосферы.

Так, снимки «Хаббла» показывают, что с 2018 по 2020 год экваториальные районы стали на 5-10% ярче, изменилась и скорость ветра. Так, в 2018 году ветры в районе экватора разгонялись до 1600 километров в час, что было немного выше скорости, которую измерила станция Cassini в 2004-2009 годах (примерно 1300 километров в час). В 2019 и 2020 годах скорость ветра приблизилась к значениям, значениям, зарегистрированным Cassini. Ученые отмечают, что скорость ветра на Сатурне меняется с высотой, поэтому вероятно, что тучи, за которыми телескоп наблюдал в 2018 году, были на 60 километров ниже, чем те, за которыми наблюдала Cassini.

Сатурн – это шестая планета от Солнца, она вращается на расстоянии 1,4 миллиарда километров от него и совершает полный оборот вокруг звезды за 29 лет. Это также вторая по величине планета Солнечной системы, которая, как и самая большая планета, Юпитер, является газовым гигантом, состоящим из водорода и гелия. Возможно также, что в глубине планеты находится твердое ядро.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».