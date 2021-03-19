В Вилейке от коронавируса умер 51-летний священник 1 19.03.2021, 19:21

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фото: belaruspartisan.by

Последние дни он находился в вилейской больнице.

Как стало известно вилейскому изданию kraj.by, сегодня утром, 19 марта, в реанимации умер настоятель храма Преподобной Марии Египетской в Вилейке Александр Шмырко. Иеромонах являлся благочинным Вилейского округа.

Как сообщает сайт прихода храма Преподобной Марии Египетской в Вилейке, Александр Михайлович Шмырко родился 19 октября 1969 года. Окончил Витебское ПТУ-16 кулинарии (1990), Минскую духовную семинарию (1995), Минскую духовную академию (2017), являлся магистром богословия.

9 декабря 2015 года постригся в монахи.

Как известно kraj.by, отец Александр родом из Витебска. В Вилейку приехал в 2014 году после ухода из жизни настоятеля храма Преподобной Марии Египетской Симеона Матюха и продолжил начатые им дела: достроил Дом духовного просвещения, а затем реконструировал храм. Последним начинанием священнослужителя стало обновление крыши и куполов церкви.

По словам прихожан, отец Александр заболел коронавирусом. На прошлой неделе его состояние ухудшилось. Последние дни он находился в вилейской больнице.

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