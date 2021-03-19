Apple усилит защиту от слежки в приложениях на iOS 1 19.03.2021, 19:41

В ближайшее время компания выпустит соответствующее обновление.

Американская компания Apple намерена усилить защиту от слежки в приложениях на операционной системе iOS. В ближайшее время выпустят соответствующее обновление.

Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что Apple готовит обновление iOS 14.5, после которого приложения не смогут собирать данные пользователя без его разрешения. В частности, речь идет о тех приложениях которые отслеживают поведение пользователя на других платформах и сайтах для создания целевой рекламы.

По данным Bloomberg, Facebook и другие компании уже опасаются, что большинство пользователей не будут давать разрешения на сбор данных, что негативно скажется на доходах от рекламы.

"Условия App Store одинаково касаются всех разработчиков во всем мире, в том числе Apple. Мы убеждены, что перед тем, как отслеживать пользователей, следует спросить их разрешение. Приложения, которые будут пренебрегать выбором пользователя, будут удалены", - говорится в заявлении Apple.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».