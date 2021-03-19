Таракан назначил Мезенцева на пост госсекретаря «союзного государства» 4 19.03.2021, 20:42

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Дмитрий Мезенцев

Фото: Илья Питалев

Григорий Рапота освобожден от этой должности.

Таракан подписал постановление N1 «О Государственном секретариате», передает interfax.by.

«Григорий Рапота освобожден от должности госсекретаря Союзного государства. На этот пост назначен Дмитрий Мезенцев. Сегодня первый подписал постановление N1 «О Государственном секретариате», в котором и прописаны эти кадровые перестановки», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в пятницу президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Мезенцева от обязанностей посла РФ в Республике Беларусь.

Мезенцев занимал должность посла РФ в Беларуси с апреля 2019 года.

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