Грузинская оппозиция заявила о возобновлении акций протеста после провала переговоров 19.03.2021, 21:03

Камнями преткновения стал вопрос досрочных выборов, а также освобождение лидера крупнейшей оппозиционной партии.

Грузинская оппозиция заявила, что возобновит акции протеста после очередной неудачной попытки переговоров с правящей "Грузинской мечтой", несмотря на посредничество ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Начиная с 12 марта, "Мечта" и оппозиция пытались договориться о выходе из политиче кризиса с участием специального посланника главы Евросовета. Но после недели переговоров, последний раунд которых длился 9:00, объявили, что достичь согласия не удалось.

Деталей переговоров не сообщают. Известно лишь то, что обсуждали рамочный документ из 6 пунктов, составленный при непосредственном участии президента Евросовета Шарля Мишеля. Среди прочего, речь шла о реформе избирательной и судебной системы.

Камнями преткновения стал вопрос досрочных выборов, а также освобождение лидера крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелии и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари" Георгия Руруа.

Один из лидеров "Единого национального движения" Заал Удумашвили 19 марта после конкультаций с лидерами оппозиции заявил, что силы начинают "новую протестную волну". Первая акция планируется в субботу 20 декабря в 12-00 возле парламента.

"Грузинская мечта" открыто заявила, что закрывает двери для европейских партнеров и в целом для Запада. Оппозиция со своей стороны была конструктивной ... Мы почти отказались от уличных акций, пока не закончатся переговоры, так как считали, что в "Грузинской мечты" победит здравый смысл. Завтра мы переходим в совершенно другой режим действий", - заявил он.

Лидер "Мечты" Ираклий Кобахидзе в свою очередь возложил ответственность за провал переговоров на оппозицию, отметив, что оппозиционные силы выдвинули ультиматум, который предусматривал пренебрежение верховенством права.

Во время визита премьера Грузии в Брюссель на этой неделе главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отметил, что на правящей "Грузинской мечте" лежит особая ответственность за то, чтобы найти выход из политического кризиса, одновременно призвав грузинскую оппозицию вернуться в парламент.

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