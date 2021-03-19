Румас выдвинут в наблюдательный совет «Россельхозбанка» 19.03.2021, 21:11

Сергей Румас

Фото: ctv.by

Распоряжение было подписано российским премьером Мишустиным.

Бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас выдвинут кандидатом в состав Наблюдательного совета «Россельхозбанка» — государственного российского банка, являющегося основным кредитором сельскохозяйственного сектора в РФ. Соответствующее распоряжение Совмина РФ №664-р опубликовано сегодня на российском портале правовой информации.

Распоряжение было подписано российским премьером Михаилом Мишустиным 18 марта. Оно содержит список кандидатов, выдвинутых в качестве представителей Российской Федерации в наблюдательный совет и ревизионную комиссию банка. Далее по кандидатурам будет проведено голосование.

Сергей Румас фигурирует в списке как председатель наблюдательного совета ОАО «Минский тракторный завод».

Всего в набсовет входит 8 человек, соответственно, выдвинуто 8 кандидатов. Из действующего состава в совете останутся его нынешний председатель, глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, председатель самого банка Борис Листов, первый замминистра экономразвития Андрей Иванов и бывший глава «Норникеля» Владимир Стржалковский.

Соответственно, половина состава совета будет заменена. Из него уйдут бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, экс-глава Минвостокразвития Александр Галушка, советник главы РСХБ Олег Богомолов и замминистра экономического развития Оксана Тарасенко. На их места, вместе с Румасом, выдвинуты российские замминистра финансов, глава секретариата одного из вице-премьеров и гендиректор «Объединенной зерновой компании».

Напомним, Сергей Румас покинул пост премьер-министра страны в июне 2020 года, когда Лукашенко обновил состав правительства. Его заменил Роман Головченко. Тогда Александр Лукашенко отметил, что Румас решил уйти в бизнес. До правительства Румас возглавлял «Банк Развития» и «Белагропромбанк», еще ранее работал в «Беларусбанке» и Нацбанке.

В начале февраля появились слухи о задержании Сергея Румаса. В тот же день стало известно, что он находится за пределами страны. Позднее бывший премьер ответил на звонок «Нашей нівы», но отказался комментировать по существу, лишь подтвердил, что он живой, не арестован и действительно находится за границей. Месяц назад Румас в небольшом интервью рассказал, что он был в Казахстане и Лондоне, остается за границей и намерен вернуться к работе в сфере финансов.

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