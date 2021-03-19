В работе WhatsApp, Instagram и Facebook произошел сбой

В работе WhatsApp, Instagram и Facebook произошел сбой3
- 19.03.2021, 21:20
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Instagram перестал работать в Беларуси и других странах.
Пользователи мессенджера WhatsApp и социальных сетей Instagram и Facebook пожаловались на сбой в работе, следует из данных сервиса Downdetector.
Жалобы на работу WhatsApp начали поступать около 20:00 по Минску, на пике их было 2070, большинство (97%) касались подключения к серверу.
Сообщения о неполадках в работе Instagram начали появляться примерно в то же время, на пике их набралось 8408, 56% касались проблем с загрузкой, 25% — со входом, 17% — работы сайта. Instagram перестал работать в Беларуси, России, Швейцарии, Нидерландах, ОАЭ, США, Финляндии, Германии, Швеции, Бельгии, Франции и др.
Пользователи Facebook пожаловались на проблемы с работой сайта (87%) и входом (12%). Всего поступило более 260 жалоб.