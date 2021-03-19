ВОЗ оценила безопасность вакцины AstraZeneca 19.03.2021, 22:02

фото: reuters

Вакцинация препаратом разрешена.

В Европе с начала вакцинации от коронавируса было введено более 20 млн доз препатара AstraZeneca, в Индии – более 27 млн доз Covishield. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба ВОЗ.

Глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин 16 и 19 марта рассмотрел информацию о случаях возникновения тромбозов после вакцинации вакциной AstraZeneca.

"На основе тщательного научного анализа доступной информации подкомитет пришел к выводу, что вакцина AstraZeneca (Covishield) по-прежнему имеет положительный профиль соотношения польза-риск и обладает огромным потенциалом для предотвращения инфекций и снижения смертности во всем мире", – отметили в сообщении.

По данным ВОЗ, зарегистрированная частота возникновения тромбоэмболических состояний после вакцинации от COVID-19 соответствует ожидаемому количеству.

"Оба состояния возникают естественным образом и нередки. Также они возникают в результате COVID-19. Наблюдаемые показатели для таких событий оказались ниже ожидаемых", – подчеркнули в отчете.

В ВОЗ называют случаи осложнений, из-за которых ряд стран приостановили использование препарата AstraZeneca, единичными. У экспертов ВОЗ нет уверенности, что зафиксированные в Европе тромбоэмболические явления после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, были вызваны прививкой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».