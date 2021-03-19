В Боровлянах началась вакцинация от коронавируса для всех желающих 2 19.03.2021, 22:42

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фото: Reuters

Прививают вакциной «Спутник V».

В поликлинике Минской ЦРКБ, которая находится в Боровлянах, стартовала вакцинация против COVID-19 для всех желающих. Прививают вакциной «Гам-КОВИД-ВАК» (другое название — «Спутник V») производства Российской Федерации. Обойти придется три кабинета и регистратуру. И везде своя очередь, пишет onliner.by.

На сайте Минской ЦРКБ сказано, что прививать население Минского района здесь начали с 11 марта. Но и гостям из регионов и столицы тут тоже рады. При входе в поликлинику вам измерят температуру, обычная процедура в наш неспокойный год. О том, что в поликлинике можно сделать прививку, сказано только на сайте, если вы не очень общительны и стесняетесь спросить, объявления в стенах поликлиники вы не увидите (мы не нашли). Процедура проходит по предварительной записи. Записаться можно по телефону (8 017) 505-27-32 либо при личном обращении в кабинет №106 с 8:00 до 20:00 (понедельник — пятница).

У кабинета собралась небольшая очередь, человек шесть. Молодые люди и вовсе не в курсе, что здесь можно записаться на укол, да и не хотят, стоят за справкой. Женщина и мужчина постарше пришли по звонку, записывались — три недели назад. Чуть позже в очередь становится практически вся семья, включая ребенка, но он в пролете, вакцинация разрешена строго с 18 лет. Люди движутся быстро, со временем у автомата с кофе людей становится больше, чем у дверей кабинета.

— Прививают бесплатно, как и было задумано. Без выписки за последние пять лет никак, даже если вы никуда не обращались. Осмотр терапевта проходить нужно в поликлинике по месту жительства, врач должен допустить вас к вакцинации. Доз «Спутника V» хватит всем, не волнуйтесь. Но лучше с этим не затягивать, — рассказывают медики в кабинете.

Там вам выдадут пару бумажек, с ними необходимо подойти в регистратуру и поставить печать, тут очередь уже посерьезнее — больше десяти человек. В кабинете №110 вам поставят подпись, в регистратуре — печать, в кабинете №111 врач проведет инструктаж, измерит температуру, давление, сатурацию, по выписке проверит, нет ли противопоказаний, и даст рекомендации, что можно/нельзя делать до и после прививки.

После обхода всех дверей и окон идем на третий этаж, тут делают ту самую прививку. Но не сразу — вакцину необходимо разморозить, так как хранится она при –20℃. Врач говорит, что нужно подождать 30 минут, на деле все гораздо быстрее — чуть больше 10 минут. Сам укол делают почти моментально.

Но у кабинета пусто, только через пару минут ожидания встречаем желающих. Мужчина и женщина жалуются друг другу на организацию с вынужденной беготней по кабинетам и тратой кучи времени.

— Мы уже по этим кабинетам больше часа ходим, и еще тут ждать этой разморозки, бюрократия полнейшая. В этих очередях быстрее заразишься, чем дождешься прививки, — рассказывает мужчина, но его таки приглашают на процедуру.

— Ну какие могут быть ощущения, я сколько раз ни прививался, никогда не чувствовал. Во мне уже столько этих вакцин, одной больше, другой меньше, — поясняет тот же мужчина, уже выйдя с прививкой.

— Обычный укол, прививка, как в детстве, только в детстве толстой иглой кололи, а тут тоненькой, — рассказывает женщина с вакциной в крови.

Подходит еще одна женщина, на первом этаже, еще в очереди, сидит ее мать и отец.

— Мы не боимся последствий вакцинации, так как уже переболели коронавирусом и больше не хотим. Вся семья переболела, а отца в больницу забрали. Я переживала, чтоб только не китайская была, не хочу, по мне, российская лучше, про нее же во всем мире говорят, — поясняет девушка с ребенком.

Вакцинация происходит в два этапа, поэтому через три недели гражданам вновь придется идти в поликлинику. Мы звоним в комитет по здравоохранению Мингорисполкома, но там говорят, что в Минске вакцинация еще не начата.

— Записывайтесь, и вам скажут, когда нужно прийти, — такой ответ мы получили, позвонив в медицинскую информационную службу по номеру 131.

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