Аваков: Убийца ли Путин? Для меня ответ был понятен в 2014 году 3 19.03.2021, 22:51

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Арсен Аваков

Фото: Reuters

Глава МВД прокомментировал слова Байдена о президенте РФ.

Нет сомнений, что президент России Владимир Путин ялвяется убийцей, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Об этом он сказал 19 марта в эфире ток-шоу "Свободы слова Савика Шустера" на канале "Украина", комментируя слова президента США Джо Байдена, утвердительно ответившего на вопрос, считает ли он Путина убийцей, передает gordonua.com.

"Для нас нет вопроса, убийца ли Путин. Для меня ответ был понятен в 2014 году. По данным ООН, 13200 человек погибло у нас на Донбассе, в том числе 3 тыс. мирных жителей. Это по данным ООН. По нашим данным, – значительно больше. И они бы там сами не погибли, если бы Путин не привел туда свои пророссийские банды. И в том же Славянске, когда убили четырех священников – двоих сыновей пастора и двоих дияконов, у одного восемь детей, у одного – трое... Я был там в эти дни, когда мы освобождали [город]", – сказал Аваков.

Он заявил, что этих людей "вывели и расстреляли бандиты, которые приезали по указанию [Путина] из России".

"Путин – убийца. Для нас нет вопроса", – подчеркнул министр.

На вопрос, могут ли слова Байдена означать начало новой холодной войны, Аваков ответил: "Да, это может быть холодная война между западной цивилизацией и "русской империей", как ее видит Путин. Я думаю о том, чтобы это не была горячая война для Украины, и мы должны быть к этому готовы, потому что в этой своей игре Путин со своим трансформированным сознанием [...] может предпринять очередную авантюру для нас, которая будет стоить дорого. Мы не должны отдавать свою свободу в угоду этим воздействиям. Мы должны быть готовы и мы будем готовы".

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