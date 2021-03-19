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Беларусь готовится ко Дню Воли

  • 19.03.2021, 23:24
Беларусь готовится ко Дню Воли

Белорусы протестуют 223-й день подряд.

Сегодня 223 день протестов против фальсификации выборов, лжи, насилия и беспредела, которые творит узурпатор и его пособники. Мы не должны забывать, почему мы продолжаем протесты и какова наша конечная цель.

Представьте себе, что бы стало, если бы протест действительно заглохл, как того хотели ябатьки. Но благодаря людям, которые всё это время рисковали своими свободой и здоровьем, храня искру протеста, у нас есть уверенность, что совсем скоро наступит долгожданная весна! Именно этому сегодня были посвящены акции белорусов, пишет телеграм-канал Нехта.

Минские районы Велозавод, Тракторный, Смена, Серебрянка, Запад и другие напомнили, что до Дня Воли осталось всего 6 дней. С той же целью вышли Полоцк, Койданов (Дзержинск), Боровляны и Пружаны.

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