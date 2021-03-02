Reuters: Сегодня США вводят новые санкции против России 3 2.03.2021, 8:03

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Стало известно, на чем будут основаны эти ограничения.

Во вторник, 2 марта, США объявят о введении новых санкций против России из-за отравления и тюремного заключения оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает Reuters.

Два источника сообщили, что санкции будут связаны с законом о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года.

Также во время введения санкций власти США будут руководствоваться исполнительным указом от 2014 года, который был принят после аннексии Крыма.

Источник издания отметил, что также будет задействован закон о борьбе с распространением оружия массового уничтожения.

2 февраля 2021 года московский суд заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу Ив Роше на реальный — 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Политику зачтут время, которое он провел под домашним арестом в 2014 году, и срок сократится до около 2 лет и 8 месяцев.

17 января 2021 года Навального задержали при прохождении пограничного контроля в московском аэропорту Шереметьево. Политик вернулся в Россию из Германии, где лечился и восстанавливался от последствий отравления нервно-паралитическим веществом Новичок.

Федеральная служба исполнения наказаний пояснила, что оппозиционер находился в розыске «за многократные нарушения испытательного срока» по делу Ив Роше.

Через 16 часов после возвращения в Россию Навального арестовали на 30 суток. Заседание суда проходило в здании отдела полиции в подмосковных Химках.

По делу Ив Роше в 2014 году политику дали 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет (затем его продлили еще на год) якобы из-за того, что он вместе с братом Олегом убедили компанию Ив Роше заключить невыгодную сделку.

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