Ученые обнаружили на Багамах странный сверкающий шар, исписанный русскими буквами 1 2.03.2021, 9:15

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фото: Manon Clarke

Представители научного сообщества пытаются разгадать его тайну.

На пляже Багамских островов был обнаружен странный титановый шар, исписанный русскими буквами.

41-килограммовый сверкающий шар заметила в среду вечером британка Манон Кларк, гуляя с семьей по пляжу острова Харбор, сообщает The Independent.

«Мы пошли другим маршрутом, не так, как обычно, и я заметила в песке блестящий серебристый шар», — сказала 24-летняя женщина.

«Сбоку мы увидели русские буквы и начали копать, чтобы посмотреть, что там дальше. Наверное, опрометчивый шаг — мы же и понятия не имели, что это».

Космические эксперты полагают, что это может быть топливный бак с гидразином от спутника или космического корабля, хотя не ясно, откуда он взялся и каким образом оказался на пляже.

Марк Морабито (Mark Morabito), председатель Virgin Galactic и будущий астронавт на стадии предполетной подготовки, сказал, что «на 99% уверен», что это резервуар с гидразином от беспилотной ракеты для запуска спутников.

Судя по русскому тексту на обшивке, объект объемом 43 литра и весом около 41 килограмма имеет диапазон рабочих температур от минус 170 до минус 196 градусов и мог быть построен в 2018 году.

Доктор Мартин Арчер (Martin Archer), научный сотрудник Британского агентства исследований и инноваций Стивена Хокинга и специалист по космической физике и взаимодействию с общественностью Имперского колледжа Лондона, сказал, что это «типичный топливный бак с гидразином», который «обычно используется на беспилотных космических кораблях или спутниках и выжимает топливо в двигатели».

Откуда и когда появился этот бак, определить невозможно, но доцент кафедры русского языка Лидсского университета доктор Сара Хадспит (Sarah Hudspith) предположила, что объект мог прибыть с Кубы, поскольку та была союзником Советского Союза и получала оттуда все оборудование.

Кларк и ее родители так и не смогли сдвинуть бак с места и отправились домой. Они показали фотографии соседям и осознали всю важность находки.

Она вспоминает: «Мы ушли с пляжа, потому что было уже поздно, но вернулись на следующий день с друзьями, чтобы попытаться его унести. По глупости мы забыли дома лопаты, поэтому пришлось рыть песок руками — вшестером».

Доктор Арчер сказал: «Как его выбросило на Багамы — большой вопрос».

Он напомнил, что большинство спутников или их частей, вернувшись на Землю, падают в океан.

«В контролируемых условиях операторы стремятся снять их с орбиты и отправить на так называемое „кладбище космических кораблей" в необитаемой области южного Тихого океана с центром в Точке Немо, самой удаленной от суши точки Земли», — сказал он.

«Разумеется, далеко не все спутники входят в атмосферу в контролируемых условиях».

Доктор Арчер сказал, что поскольку признаков обугливания не видно, он вряд ли был на борту спутника — только если произошла неисправность.

Он добавил: «Это могла быть запасная деталь, которая случайно попала в океан. Известно, что океанские течения разносят мусор по всей планете, поэтому точно определить, какое именно путешествие проделал этот бак, практически невозможно».

Кларк говорит, что неизвестность интригует: «Ты все думаешь, где он мог побывать по дороге сюда и как он вообще здесь оказался».

«Мы живем на крошечном острове, и все это очень интересно. Многие приходили на него поглядеть, даже Дэйв Стюарт из группы Eurythmics».

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