В Витебске увольняют Владимира Мартова — реаниматолога, который первым в Беларуси честно говорил о COVID-19 3 2.03.2021, 9:29

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Владимир Мартов.

Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

2 апреля известный медик забирает трудовую книжку.

В Витебске получил уведомление о непродлении трудового контракта Владимир Мартов — заведующий отделением анестезиологии и реанимации городской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП).

Врач подтвердил tut.by, что 2 апреля «забирает трудовую книжку».

1 марта Владимир Мартов получил уведомление от администрации БСМП о том, что с 3 апреля с ним не продляют трудовой контракт — «в связи с истечением срока его действия».

Владимир Мартов подтвердил эту информацию:

— 2 апреля забираю трудовую книжку.

Медик отметил, что это для него «ожидаемо», но он пока не готов говорить на эту тему подробнее.

Официальный комментарий облздрава и Минздрава оперативно получить не удалось.

Владимир Мартов стал одним из первых врачей в Беларуси, кто еще в апреле 2020 года, когда власти уверяли, что никто от COVID-19 у нас не умирает, не побоялся заявить, что проблема есть и она серьезная.

В мае прошлого года он рассказал о своем опыте лечения больных с коронавирусом в реанимации.

В ноябре доктор Мартов дал большое интервью о второй волне ковида. Реаниматолог говорил, что конкретно Витебск «полыхал» от инфекции меньше, чем весной, но сценарии у болезни были самые разные: умирали и молодые, и сторонники ЗОЖ. А для врачей на новой «войне» открылся еще и «второй фронт» — политический.

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