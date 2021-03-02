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Политолог: Сын Лукашенко обеспокоен безопасностью своей семьи и ищет пути отхода

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  • 2.03.2021, 10:28
  • 11,240
Политолог: Сын Лукашенко обеспокоен безопасностью своей семьи и ищет пути отхода
Дмитрий Болкунец
Фото: DELFI

Печально сложилась судьба Гульнары Каримовой, Ганнибала Каддафи, Мурада Ниязова, сыновей Януковича, Саддама Хусейна.

Лукашенко-отец подписал указ о присвоении звания генерал-майора запаса сыну Виктору и освободил его от должности своего помощника.

Судя по выражению лица Виктор не особо рад «избранию» его «президентом НОК». Говорят он обеспокоен безопасностью своей семьи и ищет пути отхода, пишет в своем телеграм-канале политолог Дмитрий Болкунец.

Без отца гарантии ему могут дать только очень надежные и договороспособные люди. Сложно сказать будут ли такие. Ведь Алексанлр Лукашенко свое слово никогда не держит, он чрезвычайно мстительный и эгоистичный человек.

В один момент твой папа уходит, и ты, оказываешься перед толпой народа, который требует жертв.

Через год после свержения Чаушеску, его сын получил 20 лет тюрьмы за финансовые махинации, его позже отпустили доживать свой век с циррозом печени. Николае-младшего видели в районе вокзала в Бухаресте, пристававшего к прохожим со словами «Налей кружечку опохмелиться, мой папа построил твою страну».

Печально сложилась судьба Гульнары Каримовой, Ганнибала Каддафи, Мурада Ниязова, сыновей Януковича, Саддама Хусейна и других.

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