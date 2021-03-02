Ликбез для водителей: за что теперь может прилететь «письмо счастья» 2 2.03.2021, 11:28

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фото: Tut.by

Четкие ответы на вопросы, которые волнуют белорусских автомобилистов с 1 марта.

Эта весна приносит не только надежды на потепление, но и новые законы — КоАП, ПИКоАП и документ о транспортном налоге, пришедшем на смену госпошлины. Onliner собрал самые распространенные вопросы водителей на тему новых норм, вступающих в силу с 1 марта.

За отсутствие техосмотра будут штрафовать по камерам с 1 марта?

Если кратко, то нет.

Действительно, такая возможность предусмотрена новым КоАП, причем отвечать будет владелец (в том числе ИП или юрлицо), а не водитель — если не установлено, что за рулем был другой человек. Раньше ответственность собственников авто при фиксации камерой была закреплена только для нарушений правил парковки и превышения скорости. В новой редакции КоАП используется размытая формулировка — «за нарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта» (ст. 4.8).

Однако просто разрешения со стороны закона недостаточно. Идею же нужно каким-то образом воплотить в жизнь. И в этом вопросе пока пауза. Для реализации «Белтехосмотр» должен предоставить свою базу данных ТС, прошедших или непрошедших ТО, сотрудникам ГАИ. Эта же база данных должна оказаться в распоряжении ЗАО «Безопасные дороги Беларуси» и других операторов камер фотофиксации. Насколько известно, этого не произошло. Хотя, как заверяли специалисты «Безопасных дорог Беларуси», технически это сделать несложно. В самой ГАИ заявили: «С технической точки зрения в ближайшей перспективе это невозможно, более того, на сегодняшний день Госавтоинспекцией вопрос оперативной реализации таких возможностей не ставится».

Одним словом, штрафовать по камерам за отсутствие ТО стало возможным по закону, но техническое воплощение пока догоняет. Правда, очереди у станций диагностики от этой информации меньше не стали.

А за что в теории смогут приходить «письма счастья»?

Если кратко — почти за все водительские нарушения.

Предполагается, что закон даст возможность присылать «письма счастья» за езду на ТС без разрешения на допуск к движению (без техосмотра), за отсутствие обязательной страховки, за превышение на основе показаний средней скорости. Это в ближайшее время. В более отдаленной перспективе, возможно, камеры смогут фиксировать проезд на красный сигнал, остановку за стоп-линией, движение по полосе общественного транспорта, разговор по телефону за рулем, неиспользование ремней безопасности. Эта работа ведется еще с 2013 года.

В принципе, формулировка «за нарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта» (ст. 4.8 КоАП) настолько широка, что в теории почти все водительские нарушения можно подвести под это определение. Опять же, дело за техническим воплощением. Тут впору напомнить об обещаниях ГАИ развивать практику, когда датчики устанавливают не стационарно, а используют в патрульных автомобилях, находящихся в потоке, в движении.

Станут ли штрафы меньше? За что наказывать перестанут?

Если кратко — большинство штрафов останутся прежними.

Новый КоАП в свое время представляли как либеральный — с этой целью из него вычеркнули балльную систему для водителей (звучала фраза «Меры были восприняты как карательные»). Так в чем либерализация? Правонарушения разделили на три категории: проступки, значительные и грубые (ст. 2.2 КоАП). При проступке вместо штрафа нарушитель будет освобождаться от ответственности. Для этого нужно несколько условий: признать факт нарушения и в течение последнего года не иметь «административок» — то есть «согласен» и «в первый раз» (8.3 КоАП). Правило не работает при фиксации камерами. Проступками считаются разговор по телефону за рулем, непристегнутый ремень, непропуск пешехода, буксировка с нарушением, нечитаемый номер, отсутствие ТО и другие нарушения, за которые назначают штраф до 10 б. в. для физлиц.

При этом не подлежат освобождению от ответственности самые распространенные водительские нарушения (8.3.4 КоАП). Никакие изменения не коснутся нарушений правил проезда ж/д переезда, правил проезда перекрестков, правил движения в жилых зонах, правил остановки или стоянки грузовиков и автобусов, скоростного режима, требований дорожных знаков или разметки, требований остановки, требований светофоров или регулировщика. То же касается движения с неисправностями, с заведомо скрытым номером, без обязательной страховки в случае ДТП; нарушения ПДД велосипедистом или лицом, участвующим в движении и не управляющим ТС, что повлекло создание аварийной обстановки; повторных нарушений в течение года: разговор по телефону, нарушение правил перевозки пассажиров или грузов, правил расположения транспортных средств на проезжей части, непредоставление преимущества.

Одним словом, чтобы автомобилист смог попасть на послабление, должно совпасть немало факторов.

Можно ли назвать перемены в КоАП ужесточением?

Если кратко — ужесточение коснется нетрезвых, превышающих и протестующих водителей.

Начнем с автомобильных проявлений протеста. Вырастает штраф за нарушение правил подачи сигнала в нарушение правил «в месте проведения массового мероприятия» (18.13.4 КоАП). Легально можно жать на клаксон для предотвращения ДТП в населенном пункте или для предупреждения об обгоне вне населенного пункта (согласно п. 172 ПДД). Все остальное — нарушение, за которое положен штраф до 3 б. в. А если рядом массовое мероприятие — штраф вырастает до 10 б. в. с лишением прав до года или без лишения. Также за «умышленное блокирование транспортных коммуникаций» верхний порог штрафа увеличили с 10 до 50 б. в., а в месте проведения массового мероприятия собираются штрафовать от 6 до 50 б. в. с лишением прав от года до двух лет или без лишения (18.1 КоАП).

Также ужесточают наказания за погони (18.17 КоАП). Штрафы увеличиваются (ранее — от 5 до 20 б. в., теперь — от 30 до 50 б. в.); появляется новая санкция за невыполнение неоднократных требований сотрудника ОВД об остановке, повлекшее преследование, — арест. Во всех случаях лишают прав до двух лет.

Разделяют степень опьянения за рулем (18.15 КоАП). За слабое опьянение (от 0,3 до 0,8 промилле) предлагают штрафовать на 100 б. в. и лишать прав на три года, за сильное (более 0,8 промилле) — наказывать штрафом в 200 б. в. и пятью годами лишения прав. Для сравнения: КоАП во «вчерашней» редакции предусматривает штраф от 50 до 100 б. в. с лишением прав на три года. Напомним, такие последствия наступают как за пьяное вождение, так и за передачу управления нетрезвому человеку, и за отказ от медосвидетельствования.

Вводят отдельную статью (18.12.3-4 КоАП) за превышение скорости от 30 до 40 км/ч (штраф от 3 до 10 б. в.) и за превышение на 40 и более км/ч (штраф от 8 до 12 б. в.). Наказание за повторность в течение года сохраняется. Повторность не распространяется на нарушение, зафиксированное камерами.

Как снять авто с учета, чтобы не платить налог, если неизвестно, где машина?

Если кратко — будет простой механизм, но пока его нет.

Параллельно с изменениями в административных кодексах набирают обороты и новшества в налоговом. С начала года госпошлину заменил транспортный налог, привязанный к факту владения машиной. В ноябре МНС разошлет всем автовладельцам счета. За легковушку от 1,5 до 1,75 тонны придется заплатить 81 рубль. Горячая дата в этом вопросе — 1 июля 2021 года. До этого срока нужно успеть избавиться от автохлама, от «зависших» по документам, но давно проданных без оформления машин (например, по доверенности). Кто-то уже начал поиски новых хозяев. Обещали, что будет придуман механизм упрощенного снятия с учета в ГАИ, будет обнародовано постановление Совмина (то есть начнет действовать с 1 марта). По данным МНС, это решит проблемы владельцев разобранных авто, без регзнаков, VIN или документов на право владения. Однако пока документ Совмина не опубликован.

Исходя из слов представителя МНС, перечень действий в случае, если вы владелец и машина не находится в вашем пользовании, можно упростить до трех пунктов.

Авто не на ходу? Нужно действовать по упрощенной схеме снятия с учета

Авто на ходу? Нужно искать нового хозяина, заключать договор купли-продажи и оформлять его в ГАИ.

Авто на ходу, но новый владелец отказывается встретиться для переоформления? Можно заинтересовать его, упомянув, что есть возможность снять машину с учета как неэксплуатируемую.

Станут ли чаще лишать прав, запрещать выезд из страны, изымать, арестовывать машины?

Если кратко, то да.

Вместе с КоАП изменения претерпел и процессуально-исполнительный кодекс. В ПИКоАП предложена новая глава, которая регулирует ускоренный порядок ведения административного процесса. В ней регулируется освобождение от ответственности — при тех самых проступках; упрощенный порядок разбирательства на месте при признании человеком вины; постановления — «письма счастья». Но есть и новшества, которые точно нельзя назвать либеральными.

Например, вводятся новые меры обеспечения административного процесса — запреты, длящиеся до момента оплаты штрафа (8.1 ПИКоАП). И обе они касаются водителей, в отношении которых начат административный процесс. Это ограничение выезда за границу и временное ограничение прав на управление ТС (исключение — если права являются единственным средством получения дохода). Такие запреты может накладывать только суд за разные нарушения: неисполнение предписания (например, пройти ТО), воспрепятствование проведению проверки (например, экспертизы VIN), неповиновение законному распоряжению должностного лица (например, выйти из машины), оскорбление должностного лиц (в том числе в сети), нарушение погранрежима (в том числе на съемку), незаконный ввоз лиц в Беларусь, незаконные организация деятельности общественного объединения, участие в их деятельности…. (24 КоАП). Всего в этом списке 59 пунктов.

В этой же главе кодекса объясняются новые правила ареста на имущество. Появились дополнительные поводы для ареста на транспортное средство: бесправная езда и нетрезвое вождение (8.7.9.2 ПИКоАП).

Там же упоминается новая мера, которая в теории должна решить давний спор со штрафстоянками и большими счетами от них. «Хранение имущества, на которое наложен арест, осуществляется на безвозмездной основе», — говорится в новой редакции кодекса (8.7.11 ПИКоАП). По идее, отныне штрафстоянки должны перестать требовать деньги «за хранение».

В КоАП вводят отдельную ответственность за стоянку на местах для инвалидов — штраф в две базовые (18.18.2), а повторность в течение года за нарушение правил парковки легковушками исключают. Новая редакция ПИКоАП в свою очередь закрепляет возможность эвакуации авто нарушителей с мест для инвалидов.

Что изменится в общении с инспекторами, можно ли снимать на видео?

Если кратко — снимать можно с разрешения.

Спорам о том, можно снимать инспектора или нет, уже много лет. В новом ПИКоАП попытались разрешить его. Ранее формулировка была довольно размытой: «По решению должностного лица, а также по ходатайству участников административного процесса могут применяться технические средства (звуко- и видеозапись)». Сейчас постарались добавить конкретики: «Применение таких средств другими лицами допускается только с разрешения должностного лица органа, ведущего административный процесс» (6.12.2 ПИКоАП). Правда, кто такие эти самые «другие лица», не поясняется. Следовательно, стоит ожидать новых споров.

Закреплено наказание по видео. Должны быть выполнены следующие условия: наличие записи, которая может быть изъята и приобщена к делу; признание вины нарушителем, когда это не оспаривается другой стороной (6.12.5 ПИКоАП). В таком случае иные процессуальные действия могут не производиться.

Зато законодательно разрешили вести аудиозапись во время открытого рассмотрения административного дела, то есть, например, на разборе в ГАИ (6.12.6 ПИКоАП). А вот видео и фото — опять же только с разрешения.

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