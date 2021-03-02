Медики назвали идеальный продукт для сохранения здоровья сердца 2.03.2021, 11:43

2,378

Исследования проводились в университета Саскачевана (США).

Исследователи из Университета Саскачевана (США) Фил Чилибек и Горд Зелло использовали премию в размере 10 000 долларов США от программы Research Connections: COVID-19 Rapid Response Foundation Саскачеванского фонда исследований в области здравоохранения (SHRF), чтобы доработать и опубликовать в интернете уникальную коллекцию клинически проверенных рецептов. которые используют чечевицу, нут, фасоль и горох, пишет healthinfo.ua.

«Мы проводим исследования с использованием зернобобовых в течение как минимум 15 лет, и всегда стремились выпустить книгу для широкой публики, чтобы другие люди также могли получить пользу», - сказал Чилибек, профессор Колледжа кинезиологии.

По его словам, призыв SHRF к быстрому реагированию на проекты, связанные с COVID, был своевременным и обеспечил ресурсы, необходимые для продвижения работы, необходимой для публикации рецептов в Интернете. Зернобобовые - идеальная пища для людей в периоды пониженной активности, например, во время пандемии. Эти продукты являются чрезвычайно полезными в снижении факторов риска для сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, гипертонии и ожирения - условий, которые ставят людей на более высокий риск, потому что они могут привести к осложнениям , если они получают COVID.

Среди других преимуществ зернобобовых - низкая стоимость добавления белка в рацион, длительный срок хранения и простота приготовления, что делает их идеальными для таких вещей, как походы. Возможность хранить бобовые в течение длительного времени также означает, что людям может потребоваться меньше походов в бакалейную лавку, что также является плюсом в условиях пандемии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».