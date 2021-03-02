The Guardian: Трамп все еще сохраняет контроль над республиканцами 1 2.03.2021, 12:06

Дональд Трамп

Бывший президент США рассчитывает на свое «политическое возвращение».

В США Республиканская партия пострадала от своей же власти. Руководство партии фактически не поддерживало идею привлечь бывшего президента Дональда Трампа к ответственности за его "преступления и проступки", дикую политику, жестокость и призывы к насилию. Недавно Трамп выступил на конференции республиканцев-консерваторов, где в очередной раз напомнил, что его победу украли демократы и допустил свое участие в следующих выборах президента США, цитирует британскую газету The Guardian "Зеркало недели. Украина".

Избирателям пришлось дождаться, пока республиканцы Сената откажутся осудить Трампа за нарушения, прежде чем их лидер Митч Макконнелл скажет правду. На выходных Трамп заявил, что Макконнелл и другие республиканцы будут отвечать за свою "нелояльность". В своей речи на конференции Трамп вновь раскритиковал Белый дом нового президента Джо Байдена. Но большую часть критики Трамп адресовал тем республиканцам, которые проголосовали за импичмент и критиковали его действия.

Трамп радикализировал основу своей партии до тревожной степени, изменив взгляд республиканцев на мир, их модели мышления и системы ценностей. В своей статье профессор Гэри Якобсон из Калифорнийского университета в Сан-Диего пишет, что республиканские политики, которые благосклонно относились к экс-президенту, "ставят защиту собственного будущего выше заботы о коллективном будущем целой партии, если преданность Трампу будет оставаться ее определяющим признаком" .

На национальном уровне Трамп проиграл выборы. Возможно, республиканцам действительно было бы лучше без него. Опросы показывают, что большинство американцев поддерживают осуждение Трампа и запрет ему занимать должность президента в будущем. Но бывший американский лидер все еще имеет власть над республиканцами.

Недавний опрос Американского института предприятий показал, что 79% республиканцев относятся к Трампу благосклонно; две трети даже согласились с его убеждением, что победа Джо Байдена была незаконной, большинство "поддерживает использование силы как способа остановить упадок традиционного американского образа жизни" и почти треть верит в теорию заговора QAnon.

Трампу изрядно помогали "правые" средства массовой информации, которые торгуют надуманными альтернативами нежелательным истинам. Но управление государством становится почти невозможным без соблюдения правды. Потенциальные преемники Трампа, скорее всего, будут опираться на популистскую информацию, направленную на укрепление поддержки сторонников. Они будут пытаться строить правую политическую партию.

Республиканцы не смогли "сдержать" Трампа. Многие аналитики считают, что шансы Трампа снова баллотироваться в президенты и одержать победу слишком низкие, но он все еще имеет значительное влияние и сторонников.

Однако, Республиканская партия может изменить свою риторику. Демографические показатели США указывают на более молодое и разнообразное население, в то время как трампизм теряет свою "популярность". Предвыборные махинации и подавление избирателей не являются долгосрочной стратегией победы. Трамп стремится быть силой внутри партии. Республиканцы имеют хорошие шансы вернуть себе Палату и Сенат в 2022 году. Неудача через два года может означать окончание восстания Трампа. Победа может стать началом возрождения партии, резюмирует издание.

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