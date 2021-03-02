Владимира Некляева госпитализировали с коронавирусом 2.03.2021, 12:49

Владимир Некляев

Фото: «Радыё Свабода»

Поэт и политик ведет заметки о течении болезни под названием «Игры Ковида».

Поэт и политик Владимир Некляев госпитализирован с COVID-19. Он рассказал Еuroradio, что болеет уже больше недели:

«Болею уже где-то 8-9 дней. В больнице лечусь, потому что сказали, что сам могу не справиться. Уже такой опасности нет, кризисный момент прошел.

Дышал кислородом. Но уже все хорошо.

В эту светлую победную весну никому покидать Беларусь нельзя. Говорят, что лучше еще побыть в больнице. Но по самоочувствию уже могу и дома быть.

Вот год назад еще не знали, что с коронавирусом делать. В этом состоянии мог бы и не выбраться. Сейчас врачи какую-то методику отработали. Но 3-4 дня прошел в сильном жару. Вирус обладает интеллектом, и с ним игры кошмарные. Но для творческого человека очень интересны. Резкая переоценка ценностей, психологически очень непростые вещи. Пройти очень тяжело, но сейчас, может, для меня и полезно. Существенно меняет подходы для жизни».

В больнице Некляев записывает свои мысли о COVID-19. Он назвал эти записи «Игры Ковида».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».